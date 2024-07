Emio : de premiers détails perturbants pour le jeu de Nintendo

Hier, Nintendo a diffusé un teaser pour Emio, montrant un personnage avec un sac en kraft sur la tête. Une vidéo très courte, mais pour le moins perturbante, le constructeur de la Switch indique au début de la séquence qu'elle peut « heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties ».

Pour l'instant, difficile de savoir de quoi il en retourne, mais Emio sera bien un jeu vidéo. Le titre est déjà passé entre les mains de l'ESRB, qui lui a attribué un M, soit un jeu mature destiné aux personnes de 17 ans et plus. Oui, nous sommes loin du E pour tous de Super Mario Bros. Wonder. L'organisme de classification des jeux en Australie a, quant à lui, attribué un MA 15+ à Emio, évoquant « des thèmes forts, de la violence et des références au suicide ». Le jeu est même interdit aux moins de 13 ans à cause de « la violence, la cruauté, les violences conjugales et les thèmes du suicide ». Bonne ambiance.

Des thèmes qui font davantage penser à un jeu Silent Hill qu'à une production habituelle du géant japonais, Nintendo nous prépare visiblement un pur survival-horror psychologique qui devrait retourner les joueurs. Comme le titre est déjà passé dans les mains des organismes de classification, il est bon de penser qu'Emio pourrait sortir dans les prochains mois sur Nintendo Switch. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez déjà retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.