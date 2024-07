Emio – L'Homme au sourire : Yoshio Sakamoto (Metroid) dévoile un nouveau jeu Famicom Detective Club !

La semaine dernière, Nintendo mettait en ligne un mystérieux et bref teaser pour un projet baptisé Emio, nous montrant simplement un personnage portant un trench-coat et un sac en papier kraft sur la tête orné d'un sourire. Sa déclinaison japonaise était elle nommée « 笑み男 », signifiant littéralement « homme souriant ». La classification de l'ESRB a ensuite indiqué que des thèmes matures seraient inclus, laissant évidemment penser à un survival-horror ou autre thriller psychologique. Nous avons désormais la réponse pour celui qu'il faut appeler Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club. Oui, il s'agit bien d'un nouveau jeu de la licence lancée en 1988 et c'est Yoshio Sakamoto qui nous l'introduit en vidéo, accompagné par quelques visuels en page suivante.

Si vous ne connaissez pas ce grand nom de chez Nintendo, il s'agit de l'un des principaux créateurs de la licence Metroid, sur laquelle il est ensuite passé directeur à partir de Super Metroid puis producteur pour les plus récents épisodes en 2D, Samus Returns et Metroid Dread.

Il est donc aussi connu comme étant le créateur et scénariste des deux jeux Famicom Detective Club sortis initialement à la fin des années 80, des visual novels qui ont eu droit à des remakes en 2021, regroupés sous l'intitulé Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (voir sur l'eShop). L'opération n'était donc pas anodine puisqu'un troisième jeu est donc désormais sur le point d'être lancé. Il aura tout de même fallu 35 ans avant que la licence ait droit à une suite.

Ce grand monsieur nous explique qu'à l'époque il avait conçu ces jeux comme des films à élucider soi-même et que c'est après avoir sorti les remakes qu'il a décidé d'en proposer un inédit qui marquera l'apogée de la série. Nous le retrouvons à l'écriture du scénario qualifié d'audacieux et du script, derrière les scènes animées et moindres détails. Bref, c'est son bébé, mais de quoi ça parle ? Eh bien, d'une légende urbaine créée de toute pièce pour l'occasion, dans laquelle un homme apparaît devant de jeunes filles en pleurs, leur « offrant » un sac arborant un sourire qu'il met sur leur tête en échange de leur vie... Oui, grosse ambiance. L'agence Utsugi va donc enquêter sur cette légende et sur un meurtre s'en inspirant. Sa conclusion est d'ores et déjà qualifiée de clivante, de quoi nous intriguer.

« JE PEUX TE DONNER UN SOURIRE POUR L'ÉTERNITÉ ! » Un collégien nommé Eisuke Sasaki a été retrouvé mort, la tête couverte par un sac à papier sur lequel est dessiné un visage souriant. Ce dessin étrange n'est pas sans rappeler ceux qui caractérisaient une série de meurtres non élucidés d'il y a 18 ans, ainsi que la légende urbaine d'Emio, ou « l'Homme au sourire », un tueur en série qui offre « un sourire pour l'éternité » à ses victimes. L'Homme au sourire existe-t-il vraiment... ou s'agit-il de quelqu'un qui cherche à poursuivre sa légende ? En tant que détective de l'agence Utsugi, votre tâche consiste à enquêter sur les évènements qui ont mené à la mort d'Eisuke Sasaki. Examinez les indices et témoignages que vous récoltez... peut-être trouverez-vous des liens avec les macabres affaires du passé. Il faudra être un fin limier pour résoudre ce mystère captivant. Interrogez les camarades de classe de la victime ainsi que les différentes personnes impliquées dans l'affaire afin de trouver des pistes, et voyagez entre les scènes de crimes et les lieux d'intérêt pour les passer au peigne fin à la recherche d'indices potentiels. Si votre enquête tombe au point mort et que vous ne trouvez pas comment faire progresser les choses, n'hésitez pas à consulter votre carnet pour passer en revue les conclusions que vous avez rassemblées jusqu'à présent. Utilisez toutes les astuces de détective à votre disposition, aussi farfelues soient-elles, pour révéler une piste potentielle. Personnages Protagoniste - Un détective assistant de l'agence Utsugi enjoué, patient et doté d'une forte intuition. À la demande d'un policier, il est assigné à l'enquête sur les circonstances du meurtre d'Eisuke Sasaki. «Mais tout de même... cette légende doit forcément être liée à notre affaire en cours, d'une façon ou d'une autre, non ?»

- Un détective assistant de l'agence Utsugi enjoué, patient et doté d'une forte intuition. À la demande d'un policier, il est assigné à l'enquête sur les circonstances du meurtre d'Eisuke Sasaki. «Mais tout de même... cette légende doit forcément être liée à notre affaire en cours, d'une façon ou d'une autre, non ?» Ayumi Tachibana - Une détective assistante sérieuse qui travaille aux côtés du protagoniste. Elle a bon cœur, mais est aussi souvent félicitée pour ses talents d'interrogatrice. «OK, j'aimerais te poser quelques questions.»

- Une détective assistante sérieuse qui travaille aux côtés du protagoniste. Elle a bon cœur, mais est aussi souvent félicitée pour ses talents d'interrogatrice. «OK, j'aimerais te poser quelques questions.» Shunsuke Utsugi - Le directeur de l'agence Utsugi. Il a coopéré avec la police sur de nombreuses affaires, dont une mystérieuse série de meurtres qui s'est déroulée il y a 18 ans... «Je crois que beaucoup de travail nous attend. Séparons-nous, et au boulot.»

Par ailleurs, d'ici le lancement d'Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club prévu pour le 29 août sur Switch, nous sommes invités à débuter notre enquête via le site de Nintendo, qui sera actualisé chaque semaine. Et, oui, il sortira bien en boîte ! Si vous préférez le format numérique, des cartes pour l'eShop sont en vente sur Amazon.