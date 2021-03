eShop : les jeux Switch de février 2021 à ne pas rater selon Nintendo

Février a récemment touché à sa fin pour laisser place à mars et nous rapprocher du printemps. Comme à son habitude, Nintendo a donc diffusé une vidéo mettant en avant les jeux parus sur l'eShop de la Switch qu'il ne fallait pas louper ces dernières semaines. Après un mois de janvier assez tranquille, les nouveautés ont été nombreuses, à même de satisfaire différents profils de joueurs.

Voici les sept jeux (ou neuf en décomposant la compilation proposée) en tête d'affiche pour février 2021 :

Collectez des Reliques et des armes puissantes qui vous rendront inarrêtable. Chaque seconde, vous serez tenté de plonger toujours plus dans la corruption par cupidité ou par recherche de pouvoir. Mais chaque gain vous infligera de terribles malédictions...

Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours, et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans les ombres. Survivez aux pièges mortels du temple, entre deux statues incendiaires et des lames cachées qui tentent de vous embrocher...

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.

Entre hommage nostalgique et réinvention, découvrez l'univers fantastique d'une grande chanson de geste. S'inspirant de Ghosts 'n Goblins et de Ghouls 'n Ghosts pour donner naissance à un titre inédit, Resurrection est digne de son nom.

Où cachent-ils leurs noix ? Quels sont les itinéraires les plus surprenants qu'ils empruntent ? Et pourquoi se comportent-ils si bizarrement ?

Préparez votre caravane, démarrez votre GPS, dépliez votre carte et enfoncez-vous dans les profondeurs de la forêt de Melmoth. En tant que novice en recherches sur le terrain, vous placerez des caméras pendant la journée, et regarderez les images la nuit, pour suivre les déplacements de plusieurs écureuils.

Un jeu solo où se mêlent mystère et surveillance dans une forêt isolée. Enregistrez des images d'écureuils, faites part de vos découvertes... et découvrez le secret que cachent ces curieuses créatures.

Anodyne 2: Return to Dust combine le gameplay palpitant et le récit cinématographique des jeux en 3D avec le minimalisme et la simplicité des jeux d'aventure et d'action en 2D. Explorez des lieux magnifiques et envoûtants, discutez avec des inconnus, faites-vous des amis et forgez-vous des souvenirs.

Une Nano-poussière infecte les habitants de l'île de New Theland, modifiant leurs émotions et leurs désirs. Vous incarnez Nova, une Nano-nettoyeuse chargée de rechercher les malades et de rétrécir pour s'infiltrer dans leur corps et y aspirer la poussière.

Traversez des villes, des vallées et des déserts, puis rétrécissez et pénétrez dans les différents paysages mentaux des personnages, des vallées enneigées crépusculaires aux périlleux sites de construction volcaniques, avec des graphismes rappelant l'époque des consoles 16 et 32 bits.