eShop : les jeux Switch de janvier 2021 à ne pas rater selon Nintendo

Le mois de janvier 2021 s'est achevé il y a quelques jours à peine et Nintendo a donc dans la foulée diffusé sa traditionnelle vidéo servant à mettre en avant les jeux parus sur Switch au cours de ce premier mois de l'année et qu'il ne fallait pas louper. La sélection est cette fois très limitée, mais les productions présentées ont toute de quoi charmer, allant de l'indé utilisant de bons vieux sprites au AAA ultra réaliste tournant grâce au cloud gaming.

La majorité de ces titres devraient vous être familiers, mais voici tout de même leur description :

Redécouvrez le beat 'em up façon jeu d'arcade 2D inspiré par la BD culte et le film Scott Pilgrim contre le Monde ! Cette Édition intégrale comprend le titre original Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu ainsi que ses DLC sortis à l'époque, les packs d'extension Knives Chau et Wallace.

Incarnez vos personnages préférés : Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills et d'autres encore. Améliorez vos personnages pour apprendre de nouveaux coups dévastateurs, débloquer des objets et modes secrets, invoquer de puissants alliés et plus encore !

Faites équipe avec vos amis face à des hordes d'ennemis retors, ou chacun pour soi dans des mini-jeux comme la balle au prisonnier. Votre objectif ultime : battre la Ligue des Ex maléfiques de Ramona !