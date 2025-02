Eternal Strands : un gros patch et des DLC en collaboration avec les concepteurs de Final Fantasy et No More Heroes

Yellow Brick Games, le jeune studio fondé par Mike Laidlaw (Dragon Age), a lancé il y a un mois Eternal Strands, un jeu d'action et d'aventure pour PC, PS5 et Xbox Series X|S. Un titre sympathique, malgré quelques défauts, les développeurs ont déjà publié des patchs, mais c'est loin d'être terminé.

Le studio québécois lancera le mois prochain une grosse mise à jour, qui améliorera les mouvements et les combats et changera la pénalité pour les morts de chutes. Mais surtout, Yellow Brick Games partage une feuille de route pour 2025, avec un DLC gratuit au printemps qui rajoutera une carte, un pouvoir magique et un contenu original développé en collaboration avec Yusuke Mogi, artiste conceptuel chez Creative Studio 3 (Final Fantasy XIV: Online, FF 16).

Le studio nous donne également rendez-vous à l'été prochain pour un second contenu additionnel gratuit, cette fois réalisé en collaboration avec Grasshopper Manufacture (No More Heroes, Shadows of the Damned). Pour en revenir à la mise à jour attendue en mars, voici tout ce qu'il faut savoir :

Améliorations du mouvement



Nous avons entendu vos retours concernant le sentiment parfois “glissant” des mouvements de Brynn dans le jeu. Certains d'entre vous ont décrit que sa marche/course ressembleait à du “patinage” et que le manque de précision pouvait être frustrant à certains moments. Une chose à noter sur les mouvements de Brynn, c’est qu’une grande partie de la sensation vient du fait qu'Eternal Strands est un jeu sandbox à 100% basé sur la physique. En tant qu’objet réagissant à la physique qui l’entoure, tout comme les autres objets dans le monde, le poids et l’inertie de Brynn influencent ses déplacements. Il peut falloir un certain temps à Brynn pour accélérer ou ralentir, et il y a des nuances dans la manière dont la magie kinétique peut la déplacer (selon le poids de l'équipement porté) ou la façon dont elle est poussée par un objet épique ou lourd (selon le poids de l’équipement et la vitesse de l’objet qui la frappe). Tout ça pour dire que les mouvements de Brynn ne peuvent pas être aussi réactifs que dans des jeux qui utilisent des animations en lieu de physique. Cela dit, en nous basant sur vos retours, nous avons bien regardé ce que nous pourrions changer pour améliorer la précision du mouvement. À travers cette petite enquête, nous avons effectivement identifié et apporté quelques ajustements subtils, mais significatifs, qui devraient améliorer l’expérience et la sensation de jeu dans Eternal Strands. La vitesse minimale d'accélération de Brynn a été améliorée.

Après la prochaine mise à jour, atteindre une vitesse cible ou ralentir pour s'arrêter complètement se fera plus rapidement. Cela réduira le sentiment de “glissement” que les joueurs ont ressenti, et ce, qu'importe le poids de Brynn (sauf à son plus léger, qui a encore un peu de “patinage” inévitable).

Les changements de direction seront beaucoup plus réactifs. Améliorations du combat



Passons maintenant au combat! La plupart d'entre vous ont mentionné que vous appréciiez les armes, les mécaniques, et les combats de boss. Cependant, nous avons entendu beaucoup d’entre vous dire que vous aimeriez plus de réactivité dans le combat d'Eternal Strands. Les développeurs ont lu vos commentaires et, en se basant sur vos retours, ont identifié une série de petits changements à mettre en place qui, ensemble, apportent une différence significative dans la façon dont le combat se ressent. Réactions des ennemis aux coups Les ennemis réagiront plus vite, plus souvent, et avec plus d’impact lorsqu'ils seront frappés par le joueur.

Nous avons mis en place un système de réaction directionnelle où les ennemis réagiront dans la direction relative à l’attaque du joueur. Pour un bon exemple : essayez de frapper les Acalas avec la combinaison chargée de l’Épée à Deux Mains.

Certaines attaques provoqueront des réactions plus lourdes (comme les deux premières attaques de l’Épée à Deux Mains), ce qui vous permettra d’interrompre les attaques des ennemis.

Le vrombissement de la manette/vibration a été ajouté. Effets visuels d’impact Les effets visuels qui apparaissent quand les joueurs frappent un ennemi ont été modifiés pour être plus visibles. Améliorations des armes



Épée à Deux Mains La combinaison standard de l’Épée à Deux Mains sera légèrement plus rapide et réactive.

La capacité kinétique de l’Épée à Deux Mains sera plus fiable et cohérente, avec des angles plus appropriés lors des chutes, sauts ou courses.

Cela améliorera aussi l’Épée à Deux Mains en combat! Les ennemis seront projetés avec vous à la même trajectoire, ce qui facilitera les attaques en plein vol. Épée et Bouclier La distance du mouvement d'attaque en sprint avec l’Épée et Bouclier a été mise à jour pour mieux correspondre à l’attaque, vous ne passerez donc plus à côté de la cible. Changements à la pénalité pour les morts par chutes



Quand on ajoute de la magie de traversée dans un jeu basé sur la physique, situé dans un monde avec une grande verticalité et des ennemis géants… Beaucoup de chaos s’en suit. C’est une partie de ce qui (nous pensons) rend Eternal Strands amusant à sa façon – et c’est un design intentionnel. Cependant, en lisant vos commentaires, nous avons réalisé que bien que ce chaos soit amusant, il peut rapidement gâcher une expérience si une chute est causée par quelque chose qui est complètement hors de votre contrôle (c’est-à-dire, certaines imprécisions du mouvement inévitables qui viennent avec un jeu basé sur la physique). Cette imprévisibilité peut aussi décourager des expérimentations plus risquées, comme créer un pont de glace ou tester la distance du tunnel kinétique au-dessus d’un précipice, par exemple. Pour limiter les frustrations causées par ces situations, nous avons retiré la pénalité pour les morts par chutes. Après cette mise à jour, si vous tentez de vous jeter sur cette petite île à Upper Dynevron avec de la magie kinétique, mais que vous manquez votre atterrissage et tombez dans le néant, vous réapparaîtrez au Loomgate le plus proche avec tout votre butin.

Eternal Strands est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. L'abonnement Ultimate est disponible à 14,99 € pour un mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.