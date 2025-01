Eternal Strands aura droit à sa démo, mais pas sur toutes les plateformes

Yellow Brick Games, un studio fondé par Mike Laidlaw, l'un des papas de la saga Dragon Age, s'apprête à lancer son premier jeu vidéo. Eternal Strands sera un titre d'action et d'aventure avec d'énormes créatures à affronter, dont des dragons, dans un univers fantastique teinté de magie.

Le jeu est attendu à la toute fin du mois, aucun retard n'est à prévoir, le titre est gold depuis quelques semaines déjà. Mais Yellow Brick Games a une autre bonne nouvelle pour les joueurs. Comme annoncé sur les réseaux sociaux, Eternal Strands aura droit à sa démo gratuite dès le 21 janvier prochain. Il s'agira d'un prologue disponible uniquement sur PC, via Steam, les développeurs ne veulent pas encore donner d'informations précises sur une possible sortie, sans doute plus tard, sur PS5 et Xbox Series X|S.

La date de sortie d'Eternal Strands est fixée au 28 janvier 2025. Vous pouvez également acheter Dragon Age: The Veilguard à partir de 47,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.