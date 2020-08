Mortal Shell aura droit à son édition physique, mais pas la semaine prochaine

Mortal Shell sortira la semaine prochaine sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en version dématérialisée, au petit prix de 29,99 €. Le titre de Cold Symmetry est pour rappel un jeu d'action et de rôle hardcore qualifié de Souls-like, et l'éditeur Playstack vient d'annoncer aujourd'hui que le titre sortira également en édition physique.

Il faudra cependant être patient, car la date de sortie en boîte de Mortal Shell est fixée au 2 octobre 2020, sur PC, PS4 et Xbox One, et seulement en Europe et en Amérique du Nord. Une édition physique qui sera vendue 34,99 €, mais qui ne comprendra pas de disque pour la version PC, seulement une clé pour débloquer le jeu sur l'Epic Games Store. Toutes les éditions incluront quand même une affiche du jeu ainsi qu'un artbook à couverture souple avec des concepts arts et des dessins des personnages inédits.

Pour rappel, la date de sortie de Mortal Shell est fixée au 18 août en version numérique, vous pouvez acheter une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.