Exploding Kittens VR : La frénésie féline à haut risque arrive en exclusivité sur Meta Quest

Développé sous licence d'Asmodee Entertainment et édité par Saber, Exploding Kittens VR transpose l'humour déjanté et la stratégie du jeu de cartes original dans un environnement immersif en réalité virtuelle, offrant ainsi une expérience inédite. Le mode en ligne permet jusqu'à 15 joueurs de se retrouver dans un hub social, d'affronter jusqu'à quatre amis en multijoueur, ou de s'entraîner en mode solo contre des bots.

Le but est simple : forcer vos adversaires à piocher la redoutable carte du chaton explosif pour remporter la victoire en étant le dernier en lice ! Les joueurs peuvent également personnaliser leur avatar, explorer le hub social et profiter de divers mini-jeux divertissants dont cerains exclusifs en VR comme le basket-ball, les fléchettes, la Smack-a-face Machine, Catnoid et la Roue de la chance !

Redécouvrez un jeu culte sous une forme inédite : Socialisez avec vos amis et faites de nouveaux adversaires dans cette expérience de stratégie en réalité virtuelle, basée sur le célèbre jeu de cartes. Utilisez un arsenal d’outils stratégiques pour l'emporter : Espionnez l’avenir, volez des objets à vos adversaires, bloquez leurs actions, désamorcez les redoutables chatons explosifs au bon moment, et bien plus encore ! Trois modes de jeu distincts : Affrontez vos amis dans les modes classique ou blitz avec jusqu'à cinq joueurs, ou en duel face à votre plus grand rival. Un hub social immersif : Découvrez un espace social dynamique avec de nombreuses activités, comme des mini-jeux, la personnalisation des personnages, et bien plus.

Sorti en 2015, Exploding Kittens a connu un succès phénoménal en devenant la campagne Kickstarter la plus soutenue de l’histoire. Depuis, le jeu a été adapté sur de nombreux supports, notamment sur consoles de jeux vidéo, appareils mobiles et dans une série animée diffusée sur Netflix.

Exploding Kittens VR sera disponible, dès le 3 octobre prochain sur Meta Quest 3, Meta Quest Pro et Meta Quest 2, au prix de 17,99 € et peut être précommandé dès maintenant sur le Meta Store pour bénéficier d'une remise de 10 %.