F1 2020 : du gameplay à Monaco avec Pierre Gasly

Les férus de Formule 1 sont toujours en attente de reprise de la saison 2020, mais peuvent tout de même s'occuper avec les F1 Esports Virtual Grand Prix Series. Ils ont encore rendez-vous ce dimanche à 19h00 pour un évènement en direct avec Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi sur le circuit de Monaco.

Le championnat aurait dû passer par La Condamine et Monte-Carlo ce week-end, alors F1 2020 nous invite à nouveau à apprécier sa version numérique en vidéo. Nous sommes invités à suivre l'AlphaTauri du Français Pierre Galsy pour un tour de circuit de Monaco, l'occasion d'apprécier le gameplay et les graphismes de cette itération.

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir le circuit de Bakou en Azerbaïdjan, puis les tracés de Montréal, du Castellet et de Spielberg en Autriche. Et c'est seulement après tout cela que nous pourrons mettre la main sur F1 2020, dont la date de sortie est calée au 10 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

