F1 24 dévoile sa bande originale, un gros groupe français présent

Le départ est dans quelques jours seulement, les fans de jeux de course attendent avec impatience le lancement de F1 24 sur PC, PlayStation et Xbox. En attendant, Electronic Arts et Codemasters continuent la promotion et dévoilent aujourd'hui la bande originale de F1 24, avec un tas de musiques sous licence.

Pour bien refléter la saison 2024, les développeurs ont opté pour des artistes venant des quatre coins du monde. La bande originale de F1 24 regroupe ainsi 40 titres issus de 17 pays différents, avec des artistes de renom comme Underworld, Skrillex ou encore le groupe français Justice, qui a fait son grand retour cette année avec l'album Hyperdrama. Voici la playlist complète de F1 24 :

ARTISTE CHANSON PAYS A.D.O.R., Big Miz Renegade États-Unis/Royaume-Uni Adriatique & Gordo With You Suisse/Guatemala Ahadadream, Priya Ragu & Skrillex TAKA Royaume-Uni, États-Unis, Turquie Alison Wonderland x MEMBA Fight Or Flight Australie/États-Unis Aluna, Tchami & Kareen Lomax Running Blind Royaume-Uni/États-Unis/France Anna Sofia LUKEY TY TY Canada Billen Ted ft. Kah-Lo Feel The Burn Royaume-Uni/Nigéria CamelPhat & Elderbrook Cola (Tutara Peak Remix) Royaume-Uni Charlotte Plank Rage Royaume-Uni Disclosure Go The Distance Royaume-Uni DJ Susan & Maximo Can't Take It Anymore États-Unis Familiar Faces Cause Of U États-Unis Fontaines D.C. In ár gCroíthe go deo (Orbital Remix) République d'Irlande / Éire Golden Features ft. Louisahhh Vapid Australie/France Haiku Hands Feels So Good (Paul Mac Remix) Australie INJI BELLYDANCING Turquie Jasper Tygner ft. Art School Girlfriend Ready Royaume-Uni Justice Generator France Justice (starring Tame Impala) One Night/All Night France/Australie Kaleena Zanders & Neon Steve RUMBLE IN THE DISCO États-Unis Kenya Grace Strangers Royaume-Uni Keys N Krates MMM Canada MEDUZA Back Again Italie Michaël Brun with Anne-Marie & Becky G Coming Your Way Haïti/Royaume-Uni/États-Unis Nia Archives Bad Gyalz Royaume-Uni/Jamaïque NOISY ft. Charlotte Plank DANCEFLOOR Royaume-Uni Nonô ALÔ Brésil Origami Human Empty Feeling États-Unis PinkPantheress Mosquito Royaume-Uni Priya Ragu School Me Like That Suisse Raf Riley X Avelino GO! Royaume-Uni SHEE win your love Royaume-Uni Sultan + Shepard & Lane 8 The Little Mushroom That Got Away États-Unis (Lane 8) Swedish House Mafia Ray Of Solar Suède The Glitch Mob Peace États-Unis Tkay Maidza ft. Lolo Zouaï & Amber Mark Out of Luck Zimbabwe, Australie TroyBoi Carti Royaume-Uni Underworld Techno Shinkansen Royaume-Uni Yard Act The Trench Coat Museum Royaume-Uni ZEZART Taking The Lead Mexique



La playlist est déjà disponible sur Spotify. La date de sortie de F1 24 est fixée au 31 mai prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 61,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : PREVIEW F1 24 : Silverstone nous a fait trembler