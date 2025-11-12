Fallout : un jeu très attendu en développement, ça se précise

En avril dernier, Bethesda a sorti The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, un RPG développé par Virtuos Paris. Le titre a beaucoup fait parler de lui grâce à son lancement en shadow drop, mais aussi pour ses nombreuses qualités. Le studio français a réussi avec brio à moderniser un jeu de rôle culte pour les plateformes modernes. Une version physique a même vu le jour après coup.

Les prochains jeux Bethesda déjà connus





Bethesda comptait sans doute sur l'effet de surprise pour séduire les joueurs, mais l'existence de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered avait fuité de longs mois avant son officialisation. Dès 2023, un document interne de Bethesda mentionnait ce remaster, aux côtés d'autres jeux. Certains ont été officialisés, d'autres ne verront sans doute jamais le jour, mais un titre intrigue toujours les fans : « Fallout 3 Remaster ».

Tout récemment, Todd Howard s'est entretenu avec QG. Le directeur de Bethesda Game Studios a notamment évoqué la saga Fallout. En interne, « des centaines de personnes jouent à Fallout en ce moment, avec Fallout 76 et d'autres choses sur lesquelles nous travaillons ». Bethesda développe donc du contenu additionnel pour son jeu multijoueur, mais aussi d'autres titres.

Fallout 3 Remastered en développement ?





Bien sûr, tout le monde pense à Fallout 5, officialisé depuis plusieurs années. Mais cet été, un journaliste de VGC affirmait qu'il y a « plusieurs projets Fallout en développement ». Ce même journaliste déclare désormais que parmi les « autres choses » évoquées par Todd Howard, il y a bien Fallout 3 Remastered, une version modernisée du FPS/RPG post-apocalyptique, similaire à The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Un Fallout Day 2025 sans grosses annonces





Le mois dernier, Bethesda a organisé le Fallout Day 2025, évoquant plusieurs nouveautés pour la franchise. Malheureusement, rien de bien croustillant pour les fans. Le studio a quand même lancé Fallout 4 : Anniversary Edition, disponible à 53,99 € sur Gamesplanet.

