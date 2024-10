FANTASIAN Neo Dimension dévoile sa date de sortie et une excitante collaboration pour les fans de Final Fantasy

En juin dernier lors d'un Nintendo Direct, nous apprenions que le RPG Fantasian de Hironobu Sakaguchi et son studio Mistwalker allait être porté sur de nouveaux supports dans une version améliorée et éditée par Square Enix sous le nom de FANTASIAN Neo Dimension. Alors qu'il refait parler de lui à présent par l'intermédiaire de son compositeur Nobuo Uematsu, faisons le point sur quelques informations récemment partagées le concernant. En effet, le jeu a fait une petite apparition lors du récent State of Play. Son créateur a alors pris la parole pour présenter ce projet singulier dans lequel pas moins de 150 dioramas bien réels ont été conçus pour servir d'arrière-plan à l'action. Il en a également profité pour dévoiler sa date de sortie et une nouvelle bande-annonce.

FANTASIAN Neo Dimension sortira donc le 5 décembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam). Mieux encore, une édition physique sera commercialisée sur la plus récente console de Sony et celle de Nintendo à cette même date. Une Vibran Secret Stone faisant gagner plus d'EXP au personnage s'en équipant sera par ailleurs offerte en guise de bonus de précommande. Le jeu disposera d'un doublage anglais et japonais, ainsi que d'une nouvelle option de difficulté.

Un deuxième trailer a également été mis en ligne pour l'ouverture des précommandes, introduisant les personnages principaux et mettant particulièrement bien en avant l'OST de Nobuo Uematsu !

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Mieux encore, une collaboration musicale avec la licence Final Fantasy a été dévoilée depuis. Il sera ainsi possible d'utiliser diverses musiques durant les combats, provenant notamment des titres Pixel Remaster, FFVII Remake et Rebirth, FFXIV: Endwalker et Dawntrail, ainsi que FFXVI. Vous trouverez également ci-dessous une vidéo montrant la création des dioramas.

From diorama to game - watch how the team at Mistwalker built the world of Fantasian Neo Dimension.#FantasianNeoDimension arrives December 5th on Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S and Steam. pic.twitter.com/CpT7Jo7iEM — FANTASIAN Neo Dimension (@Fantasian_EN) October 7, 2024

De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante et vous pouvez précommander FANTASIAN Neo Dimension sur Amazon au prix de 59,99 €.