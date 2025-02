Fatal Fury: City of the Wolves, la bêta ouverte est disponible, avec un défaut notable à relever

Le week-end dernier, lors des EVO Awards 2025, SNK a effectué plusieurs annonces concernant Fatal Fury: City of the Wolves. Parmi les informations dévoilées, de plus amples détails quant à la bêta ouverte du jeu de combat ont donc été donnés, une version d'essai qui avait été révélée fin janvier. C'est ce jeudi 20 février 2025 qu'elle a été lancée à 9h00 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam), permettant à tout le monde d'en profiter, et ce jusqu'au lundi 24 février à 8h59. Autant dire que les amateurs de versus fighting vont passer un bon week-end ! Sur les consoles de Sony, il est nécessaire de téléchargement respectivement 16,88 Go et 15,74 Go.

Première chose à noter, après avoir choisi un Wolf Tag (nom d'utilisateur), SNK nous donne le choix entre de multiples serveurs (Asie, Asie centrale, Afrique, Océanie, Russie, Europe, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord et Autre). Sachant que les développeurs utilisent le rollback netcode, la latence devrait être optimale pour tout le monde.

Le menu principal prend la forme de cases à la manière d'un comics avec en fond sonore une petite musique jazzy fort reposante. Dans les paramètres, il est possible de changer la langue audio des combattants, de l'anglais au japonais en fonction de vos préférences, en plus de régler les diverses options classiques pour une telle production. Notez que le cross-play (jeu inter-plateforme) peut être désactivé.

Du côté des modes, Hors ligne propose uniquement les Tutoriels situés dans Entraînement. Dans la version finale, il y aura également de l'Arcade, du Versus local, des Exercices et Missions regroupés à cet endroit. Une vingtaine de leçons classées en Débutant, Basique et Expert permettent de découvrir les ficelles du gameplay avant de se lancer sur la Toile face aux autres joueurs, un passage obligé pour en profiter dans de bonnes conditions. Note qu'il y a le choix entre le Style arcade (commandes classiques) et le Style Intelligent, ce dernier permettant de réaliser des actions à l'aide d'une seule touche au lieu d'une combinaison (ex : la projection sur L1 au lieu de Croix + Carré). Dommage de ne pas avoir proposé la possibilité d'effectuer des matchs contre l'IA pour s'entraîner avec chaque combattant... Les joueurs de Rock sont pour le coup bien avantagés.

La partie En ligne propose de son côté trois moyens de s'amuser avec Match classé, Match amical et Match de salle, cette dernière option permettant d'avoir un salon dans lequel il est possible d'inviter d'autres joueurs. Nous pouvons aussi consulter notre profil en ligne, gérer nos listes d'abonnés et d'amis, mais aussi une liste noire dans le cas où tout ne se passe pas bien. Le classement sert quant à lui à visualiser les leaderboards, que ce soit la générale ou celles pour chaque personnage jouable.

Et à ce sujet, cette bêta ouverte permet de s'amuser avec huit combattants, à savoir Rock Howard, Terry Bogard, Vox Reaper, B. Jenet, Preecha, Hotaru Futaba, Mai Shiranui et le dernier venu Kain R. Heinlein. En termes d'arènes, quatre sont proposées : Training, Freight Express, B. Port et Training Ground.

Pour rappel, Fatal Fury: City of the Wolves est attendu le 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.