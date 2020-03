Final Fantasy : les fans ont voté, FFX est leur jeu préféré, et Cloud le héros favori

Ces dernières semaines, NHK a sondé les fans japonais de la franchise Final Fantasy pour savoir quel était leur jeu préféré. Et à la surprise générale, ce n'est pas le septième opus qui arrive en tête, mais le dixième.

Eh oui, Final Fantasy X est l'épisode favori de la majorité des joueurs nippons interrogés, FFVII n'arrivant qu'en deuxième position. Voici le classement :

1 - Final Fantasy X ;

2 - Final Fantasy VII ;

2 - ; 3 - Final Fantasy VI ;

; 4 - Final Fantasy IX ;

; 5 - Final Fantasy XIV ;

; 6 - Final Fantasy V ;

; 7 - Final Fantasy VIII ;

; 8 - Final Fantasy IV ;

; 9 - Final Fantasy XI ;

; 10 - Final Fantasy XV ;

; 11 - Final Fantasy Tactics ;

; 12 - Final Fantasy III ;

; 13 - Crisis Core: Final Fantasy VII ;

; 14 - Final Fantasy XIII ;

; 15 - Final Fantasy XII ;

; 16 - Final Fantasy Type-0 ;

; 17 - Final Fantasy Crystal Chronicle ;

; 18 - Final Fantasy II ;

; 19 - Final Fantasy X-2 ;

; 20 - Mobius Final Fantasy ;

; 21 - Lightning Returns Final Fantasy XIII ;

; 22 - Final Fantasy Tactics Advance ;

; 23 - Dissidia Final Fantasy (PSP)

(PSP) 24 - Final Fantasy ;

; 25 - Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates ;

; 26 - Dissidia 012 Final Fantasy ;

; 27 - Final Fantasy Adventure ;

; 28 - Final Fantasy XIII-2 ;

; 29 - Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time ;

; 30 - Final Fantasy Record Keeper.

NHK précise que 468 654 fans de la saga ont participé au sondage, avec 50,8 % d'hommes et 49,2 % de femmes. Sur le total, 4,9 % ont 19 ans ou moins, 27,3 % entre 20 et 29 ans, 44,5 % entre 30 et 39 ans, 19,3 % entre 40 et 49 ans, 3,6 % entre 50 et 59 ans et 0,5 % ont plus de 60 ans. Mais un autre sondage a également été mené en parallèle, concernant cette fois les personnages préférés des joueurs de Final Fantasy. Cette fois, c'est quand même le héros de FFVII qui arrive en tête, suivi de l'héroïne de FFX.

1 - Cloud ( Final Fantasy VII ) ;

) ; 2 - Yuna ( Final Fantasy X ) ;

) ; 3 - Aerith ( Final Fantasy VII ) ;

) ; 4 - Vivi ( Final Fantasy IX ) ;

) ; 5 - Zidane ( Final Fantasy IX ) ;

) ; 6 - Emet-Selch ( Final Fantasy XIV ) ;

) ; 7 - Tidus ( Final Fantasy X ) ;

) ; 8 - Lightning ( Final Fantasy XIII ) ;

) ; 9 - Tifa ( Final Fantasy VII ) ;

) ; 10 - Zack ( Crisis Core: Final Fantasy VII ) ;

) ; 11 - Sephiroth ( Final Fantasy VII ) ;

) ; 12 - Haurchefant Greystone ( Final Fantasy XIV ) ;

) ; 13 - Noctis Lucis Caelum ( Final Fantasy XV ) ;

) ; 14 - Squall ( Final Fantasy VIII ) ;

) ; 15 - Auron ( Final Fantasy X ) ;

) ; 16 - Gilgamesh ( Final Fantasy V ) ;

) ; 17 - Terra ( Final Fantasy VI ) ;

) ; 18 - Kain ( Final Fantasy IV ) ;

) ; 19 - Celes ( Final Fantasy VI ) ;

) ; 20 - Crystal Exarch ( Final Fantasy XIV ) ;

) ; 21 - Locke ( Final Fantasy IV ) ;

) ; 22 - Vincent ( Final Fantasy VII ) ;

) ; 23 - Edgar ( Final Fantasy VI ) ;

) ; 24 - Shantotto ( Final Fantasy XI ) ;

) ; 25 - Bartz ( Final Fantasy V ) ;

) ; 26 - Laguna ( Final Fantasy VIII ) ;

) ; 27 - Rikku ( Final Fantasy X ) ;

) ; 28 - Ignis Scientia ( Final Fantasy XV ) ;

) ; 29 - Balthier ( Final Fantasy XII ) ;

) ; 30 - Faris (Final Fantasy V).

Les joueurs ont également voté pour leurs boss et invocations préférées, Les Chevaliers de la Table Ronde (FFVII), Kefka (FFVI) et Hades (FFXIV) arrivent sur le podium, tandis que la musique préférée des fans est To Zanarkand de FFX, composée par Nobuo Uematsu, évidemment.

Les fans de Cloud Strife vont pouvoir retrouver leur héros très prochainement avec Final Fantasy VII Remake, dont la date de sortie est fixée au 10 avril 2020.

