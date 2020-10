Final Fantasy IX : la Switch aura droit à sa version physique... en Asie

Ce matin, nous apprenions une bonne nouvelle venant de Square Enix, à savoir la sortie d'une version physique PS4 de Final Fantasy VIII Remastered et du double pack Switch réunissant ce dernier et Final Fantasy VII. Et Final Fantasy IX dans tout ça ? Eh bien, nous avons la réponse, mais qui ne concerne pour l'heure que le marché asiatique.

En effet, comme le rapporte ResetEra, le compte Facebook de Square Enix Asia a publié un message annonçant la sortie cet hiver d'une version physique de Final Fantasy IX sur Switch, qui comprendra la localisation du jeu en anglais, français, italien, allemand et espagnol ! Depuis, il a visiblement été supprimé, suggérant que la publication a pu être effectuée trop tôt ou contient une information erronée, à confirmer dans les prochains jours. Dans tous les cas, les amateurs d'import pourront à priori se faire plaisir, mais espérons tout de même que l'éditeur décide de localiser cette édition en Europe et Amérique du Nord, et pas un an plus tard !

En attendant, vous pouvez toujours vous procurer le jeu sur l'eShop, pourquoi pas en utilisant une carte vendue sur Amazon pour cela.

Lire aussi : TEST de Final Fantasy IX : une bonne petite édition sur Switch ?