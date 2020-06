Final Fantasy VII : une mise à jour 1.03 disponible sur PS4

N’importe quoi...et aucune correction évidement pour la traduction française juste catastrophique.



Quand au remake c’est le seul jeu parfait de cette gen dis donc: 3 mois après sa sortie toujours en 1.0, aucun patch, aucune correction, le jeu est 100% clean c’est chouette !

Alors que le titre est presque défiguré sur au moins 3 chapitres: celui avec Aerith dans la décharge et ses immondes textures, et ceux ou l’on aperçoit l’immonde jpeg du bidonville en contrebas; on se croirait sur de la mauvaise PS2, c’est quand même hallucinant !



Enfin bref, Square Enix n’est juste plus au niveau.

Et il y aurait déjà tant a dire sur ce remake qui hormis ses combats, est bancal sur tout le reste.

Enfin, ça c’est un avis purement personnel.