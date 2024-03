Final Fantasy VII Rebirth : de belles améliorations avec la mise à jour 1.02

Cela fait déjà presque un mois que Final Fantasy VII Rebirth est disponible et s'il régale les joueurs du monde entier, il n'est pas sans défaut, notamment en ce qui concerne son mode « Performance » jugé moche par beaucoup, lui qui privilégie le framerate à la résolution. Naoki Hamaguchi avait déclaré que l'équipe travaillait sur une mise à jour afin de l'améliorer, entre autres. Eh bien, la voici en ce jeudi 21 mars. Numérotée 1.02, cette version pesant 5,767 Go ajoute donc des options à ce mode Fluidité appelées « image nette » et « image lissée », améliore le framerate et la stabilité générale du jeu, ajoute des paramètres de difficulté à l'écran de sélection des mini-jeux Fort Condor et Gears and Gambits, et corrige aussi divers bugs.

Vous trouverez ci-dessous les détails traduits du changelog :

Correction de fautes de frappe et d'omissions dans certains textes.

Correction d'un bug survenant sur la carte sous certaines conditions lors du contrôle d'un personnage.

Correction d'un bug en combat dans lequel les capacités « Supernal Fervor » et « Watcher's Spirit » de Red XIII pouvaient être facilement annulées.

Correction d'un bug en combat lors duquel les ennemis arrêtaient de bouger dans certaines conditions.

Correction d'un bug de progression survenant lors des quêtes sous certaines conditions.

Amélioration du framerate et de la stabilité globale du jeu.

Ajout des options « image nette » et « image lissée » aux paramètres d'affichage du mode Fluidité.

Amélioration de la qualité graphique.

Le réglage inverse de la caméra est désormais appliqué lors du contrôle d’un Chocobo planant.

Le paramètre d’inversion de la caméra est désormais appliqué à la caméra du mini-jeu de tir de précision.

Aide au guidage améliorée lors de l'escalade du lierre à l'emplacement « Mine de Mythril ».

Ajout de paramètres de difficulté aux écrans de personnalisation des mini-jeux « Fort Condor » et « Rouages & Gambits ».

