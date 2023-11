Final Fantasy VII Rebirth : ajout pour les nouveaux joueurs, personnages inédits et bien d'autres détails partagés

Le début de l'année 2024 sera marqué par la sortie de nombreux jeux inédits et nous retrouvons parmi eux Final Fantasy VII Rebirth, la suite du Remake de 2020 attendue en exclusivité sur PS5. Si vous y avez joué à sa sortie, et malgré le fait que les grandes lignes de l'intrigue d'origine à Midgar aient été reprises, vous avez peut-être oublié ce qu'il s'est passé. Pas de souci, car Square Enix a pensé à tout et a annoncé ces derniers jours qu'une vidéo sera intégrée à ce deuxième volet en guise de récapitulatif de l'intrigue. Mieux encore, elle a d'ores et déjà été mise en ligne, nous permettant de la découvrir en avance.

Vidéo en français

Bon, malheureusement, il faut choisir entre la VF pour comprendre ce qui est dit ou la version japonaise sans sous-titres dans notre langue, mais le choix devrait lui bien être présent en jeu. Et en guise de narrateur, c'est ce bon vieux Red XIII qui s'y colle, lui qui sera cette fois bien jouable et plus seulement contrôlé par l'IA.

Vidéo en japonais

Mais ce n'est pas tout, loin de là, car une multitude d'informations sur le jeu ont également été partagées, visuels à l'appui. Pour commencer, voici le descriptif de deux zones de jeu bien connues des fans, dont la très belle ville de Kalm que nous avions pu rapidement voir au cours de la présentation de gameplay du TGS 2023.

Régions du monde Kalm Un hameau paisible protégé du monde extérieur par un solide mur de pierre. Bien qu’elle ne dispose pas de son propre réacteur, elle prospère grâce à un approvisionnement constant en mako provenant de la métropole de Midgar, visible du haut de la célèbre tour de l'horloge de la ville. Mine de mythril Une mine autrefois animée qui relie les prairies à Junon. Bien qu'autrefois prisée pour ses riches gisements de mythril, la carrière est tombée en désuétude après que la Shinra ait développé son propre minéral supérieur, et les mineurs qui exploitaient autrefois ses tunnels ont été remplacés par des monstres.

Nous avons ensuite l'introduction de cinq personnages, dont deux entièrement inédits, Broden et Rhonda. Cette dernière était apparue durant la démo à laquelle nous avions pu jouer. Nous retrouvons également Priscilla, Billy et Chloe, plus beaux que jamais.

Personnages Broden (Mick Lauer en anglais, Shinshu Fuji en japonais) Propriétaire et exploitant de l'auberge de Kalm. Il en veut à la Shinra, proposant d'aider Cloud et ses amis à échapper à leurs potentiels ravisseurs de la société. Son apparence émaciée peut être due à son récent combat contre une maladie inconnue. Rhonda (G.K. Bowes en anglais, Rei Igarashi en japonais) Mairesse et shérif de Sous-Junon. Son foyer, autrefois un village de pêcheurs prospère, est tombé en déclin après que la Shinra ait construit une forteresse militaire au-dessus et un réacteur mako au large en eau profonde. Malgré le statut de Cloud et de ses amis en tant que terroristes présumés, Rhonda leur permet toujours de traverser sa ville. Priscilla (Reese Warren en anglais, Rikako Oota en japonais) Une jeune fille joyeuse qui vit à Sous-Junon, souvent vue en train de nager avec le dauphin qu'elle dresse. Le réacteur mako au large a contaminé les eaux environnantes et Priscilla craint pour la sécurité de son ami dauphin et d'autres créatures aquatiques. Billy (Paul Castro Jr. en anglais, Yuusuke Shirai en japonais) Petit-fils de Bill, propriétaire d'un ranch de Chocobos dans les prairies. Ayant perdu ses parents très jeune, lui et sa sœur ont été élevés par leur grand-père. Ce jeune employé du ranch propose gentiment d'enseigner à Cloud et ses compagnons les ficelles des batailles contre les Chocobos, à condition qu'ils fréquentent la boutique de sa sœur. Chloe (Trinity Bliss en anglais, Hisui Kimura en japonais) Sœur cadette de Billy, elle tient une boutique dans le ranch où elle vend du matériel d'artisanat et d'autres bibelots. Chaleureuse et bienveillante, elle collabore poliment avec Cloud et ses compagnons, et est reconnaissante pour leur patronage. En même temps, elle s’inquiète de la fixation de son frère sur l’argent.

Concernant les affrontements, Red XIII est à l'honneur, lui qui deviendra enfin jouable. Puisque nous avons tout traduit de l'anglais et que la localisation du jeu devrait être effectuée depuis le japonais, nous avons laissé les noms des attaques dans la langue de Shakespeare. Nous avons également droit à un point sur les actions et compétences synchronisées, qui sont deux mécaniques bien distinctes et inédites.

Combats Red XIII Attaques de base - Red XIII frappe ses ennemis avec ses griffes acérées. Maintenez la touche enfoncée pour déclencher une attaque à longue portée qui permet de rapidement remplir la barre d'ATB. Capacités - Red XIII possède une vaste gamme de compétences, allant des frappes physiques ultra-rapides aux attaques magiques à distance. « Stardust Ray » fait apparaître un orbe de lumière explosif qui brûle tous les ennemis pris dans le souffle de l'explosion. Mode Vengeance - Bloquez les attaques qui approchent de lui pour remplir la jauge de vengeance et libérez cette énergie pour passer en mode vengeance, améliorant ainsi ses attaques physiques et ses prouesses d'évasion. «Siphon Fang» délivre un coup puissant tout en absorbant une partie des PV de l’ennemi, le tout sans dépense de la jauge d'ATB.

Aerith Capacité unique : « Ward Shift » - Aerith peut instantanément se téléporter sur tous les sceaux qu'elle a créés, lui permettant de se déplacer facilement sur le terrain et de maximiser l'impact de sa magie. Nouveau système : compétences synchronisées Des attaques puissantes dans lesquelles deux personnages font équipe pour inverser le cours de la bataille. D'autres capacités se débloqueront à mesure que vous augmenterez le niveau du groupe (une expression numérique de l'unité de votre équipe) et que vous approfondirez l'affinité entre les membres du groupe. Remplissez la jauge de synchronisation en utilisant des capacités, puis déclenchez un assaut synchronisé ! Cloud / Tifa : « Relentless Rush » - Cloud envoie Tifa vers un ennemi pour l'attaquer en tandem.

- Cloud envoie Tifa vers un ennemi pour l'attaquer en tandem. Barret / Red XIII : « Overfang » - Barret envoie Red XIII voler vers un ennemi à grande vitesse. Nouveau système : actions synchronisées Deux membres du groupe font équipe pour activer des capacités utiles sans consommer d'ATB. Ces commandes peuvent être exécutées pendant le blocage et offrent un large éventail d’effets bénéfiques. Chaque paire possède son propre ensemble unique de capacités ; certains infligent des dégâts, tandis que d'autres offrent un soutien. Cloud / Aerith : « Spell Blade » - Rassemblez vos forces, puis faites équipe pour déclencher une attaque magique chargée.

- Rassemblez vos forces, puis faites équipe pour déclencher une attaque magique chargée. Barret / Cloud : « Mad Dash » - Faites équipe pour charger sur l'ennemi tout en vous protégeant contre les attaques. Activez la en séquence pour déclencher un combo de trois coups.

Du côté des invocations, capables de nous aider en combat en affrontant automatiquement les ennemis ou en recevant nos ordres pour déclencher des compétences spéciales, nous pourrons sans surprise faire appel à Kujata.

Kujata Une divinité bovine qui charge sur le champ de bataille en utilisant le pouvoir du feu, de la glace et de la foudre. Elle projette ses ennemis avec ses énormes cornes et déclenche des attaques magiques qui touchent même les points faibles des ennemis éloignés. Kujata bondit vers ses ennemis avec une désinvolture imprudente et manipule ses affinités élémentaires pour lancer des attaques magiques. « Blazing Horn » lance une explosion concentrée d'énergie ardente sur un ennemi, le soufflant en arrière. Kujata déclenche « Tri-Disaster » juste avant de quitter le champ de bataille, une puissante attaque à large portée imprégnée des pouvoirs du feu, de la glace et de la foudre, qui frappera à coup sûr de nombreux ennemis là où ça fait mal et les anéantira potentiellement.

Enfin, un point sur d'autres contenus disponibles, ainsi que les options de difficulté et de styles de combat, a été effectué.

Renseignements du monde Chadley sollicite votre aide pour approfondir sa compréhension du monde. En explorant les différentes régions, vous découvrirez de nouveaux territoires riches en trésors et merveilles naturelles. Les points de données accumulés au cours de vos voyages peuvent ensuite être dépensés pour développer de nouvelles matérias utiles. Proto-reliques Les proto-réliques sont des artefacts d'origine inconnue qui émettent un signal énergétique unique. Ces antiquités insaisissables sont cachées partout dans le monde, mais avec l'aide des tours d'ondes rémanentes activées, Chadley devrait être en mesure de vous orienter dans leur direction. Attention cependant : elles semblent altérer l’espace-temps et sont connues pour provoquer d’étranges phénomènes. Développement de matérias Aider Chadley dans ses recherches à l’échelle mondiale vous permettra d’accumuler des points de données, qui pourront ensuite être dépensés pour développer de nouvelles matérias. Certaines offrent l'accès à des sorts aux affinités multiples, tandis que d'autres autorisent l'utilisation de capacités uniques, qui s'avéreront toutes utiles contre les ennemis les plus redoutables. Personnalisation Chocoboutiques Les ranchs à Chocobo abritent également des Chocoboutiques, des stands dans lesquels vous pouvez librement personnaliser et recolorer l'équipement de votre oiseau de la tête aux serres. L'équipement aura un impact sur ses performances lors des courses de Chocobos, alors trouvez un ensemble qui convient à votre style et visez l'or ! Styles de combat et modes de difficulté Styles de combat Le mode Actif offre aux joueurs un contrôle total sur chacun des mouvements de leurs personnages, leur permettant d'exécuter des stratégies avancées. Le mode Classique automatise les actions de base des personnages, donnant aux joueurs le temps de se concentrer sur la sélection de commandes spécifiques. Modes de difficulté La difficulté Facile permet aux joueurs de se concentrer sur l'histoire plutôt que sur les batailles, tandis que la difficulté Normale offre un défi raisonnable à la plupart des joueurs. Dans la nouvelle difficulté Dynamique, les ennemis deviennent plus forts à mesure que vos personnages le sont, ce qui est parfait pour les joueurs qui ont soif de défis constants.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5 et proposera une durée de vie colossale pour le compléter à 100 %. Vous pouvez le précommander à partir de 79,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount. Pour rappel, il tiendra sur deux Blu-ray, sa taille étant massive.

Lire aussi : PREVIEW Final Fantasy VII Rebirth : plus qu'une renaissance, une brillante métamorphose !