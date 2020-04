Final Fantasy VII Remake : un 4e making of centré sur la bande-son et les bruitages pour en prendre plein les oreilles

Alors qu'il ne débarquera officiellement que ce vendredi, Final Fantasy VII Remake a déjà pu être retourné dans tous les sens par la presse, mais aussi par les joueurs ayant récupéré leur copie physique en avance, Square Enix ayant décidé de conserver la date de sortie sur le PlayStation Store initiale malgré la crise actuelle. L'éditeur poursuit donc sa campagne promotionnelle en diffusant un quatrième numéro de sa série Inside Final Fantasy VII Remake.

Après avoir détaillé l'univers du jeu, son scénario, ses personnages et le système de combat, c'est au tour d'un autre élément majeur d'être mis en avant, à savoir la bande-son et les effets sonores. Pour l'occasion, ce sont Yoshinori Kitase, le superviseur musical Keiji Kawamori, les compositeurs Mitsuto Mizuki et Masashi Hamauzu, et le directeur du son Makoto Ise qui prennent la parole durant plus d'un quart d'heure, le tout avec plusieurs morceaux en fond.

Déjà cultes depuis bien des années maintenant, les musiques font désormais l'objet d'un rendu dynamique avec une évolution selon la scène se déroulant à l'écran, permettant ainsi d'exprimer différentes émotions visuellement et d'assurer des transitions fluides. Si le jeu de 1997 était limité par les avancées techniques de l'époque, avec une génération des musiques réalisée à l'intérieur même du jeu, ce n'est désormais plus le cas, hissant la bande-son au même niveau de qualité que les graphismes. D'ailleurs, comme ce remake dispose de passages inédits, de nouveaux thèmes et arrangements ont donc tout naturellement été composés pour les accompagner. L'un d'eux n'est autre le générique de fin Hollow, que nous devons à Nobuo Uematsu.

Le système de gestion du son nommé MASTS a lui été utilisé, laissant le contrôle des bruitages liés aux mouvements des personnages à une IA pour qu'ils paraissent naturels. Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, il a fallu fournir un sacré travail pour incorporer la multitude de sons.

Allez, encore un peu de patience si vous n'y avez pas encore accès, la date de sortie de Final Fantasy VII Remake est fixée au 10 avril en exclusivité temporaire d'un an sur PS4.

