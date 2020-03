Final Fantasy VII Remake : la « fin secrète » de la démo en vidéo, et comment l'obtenir si vous l'avez manquée

C'est assurément l'évènement de la semaine : Square Enix a sorti ce lundi une démo de Final Fantasy VII Remake sur le PlayStation Store, accessible gratuitement par tous. Elle permet de profiter en avance du Chapitre 1 de l'aventure, qui tourne autour de la destruction du Réacteur Mako Numéro 1.

Même si vous avez parcouru la séquence dans son entièreté, et fouillé chaque recoin avec méticulosité, vous avez peut-être loupé la « fin secrète » de la séquence. Rien de folichon, nous parlons juste ici d'une scène de quelques secondes, à débloquer sans trop d'effort, mais les fans les plus investis dans la licence et les amateurs d'easter egg apprécieront de connaître ce détail.

Pour obtenir ce très court passage supplémentaire, il faut tout simplement fixer le compte à rebours de la bombe sur 20 minutes et non 30 quand le choix nous est donné. Si vous réussissez à fuir la zone dans le temps imparti, vous aurez alors accès à cette scène bonus : elle est diffusée à la toute fin de la démo, au terme de la bande-annonce donnant un aperçu de la suite de l'aventure, et montre simplement le croisement de regard entre Sephiroth et Cloud. Pour ceux qui auraient la flemme de refaire toute la version d'essai pour la découvrir, elle est visible dans la vidéo ci-dessus.

La date de sortie de Final Fantasy VII Remake est toujours calée au 10 avril 2020, en exclusivité sur PS4.

