Final Fantasy VII Remake : la date de fin de l'exclusivité aussi repoussée

Même si Final Fantasy VII Remake est comme toujours présenté comme un jeu PS4, il n'apparaîtra sur cette console qu'en avant-première temporaire.

Nous savions d'ailleurs très exactement quand le contrat entre PlayStation et Square Enix allait expirer : un macaron apparaissant sur la jaquette étasunienne du titre indiquait alors clairement une fin d'exclusivité pour le 3 mars 2021. Mais le jeu a depuis été repoussé au 10 avril 2020 sur PS4 : quid de la date à laquelle l'éditeur pourra se permettre de porter l'expérience sur d'autres consoles ?



Sans grande surprise, le contrat est lié à la date de lancement effective de Final Fantasy VII Remake, et son report a entraîné un décalage de la fin de l'exclusivité temporaire au 10 avril 2021, ce que confirme la nouvelle pochette nord-américaine. À partir de là, des versions PC, Xbox One et Xbox Series X pourraient voir le jour, un éventuel portage PS5 n'étant probablement pas interdit de publication par l'accord existant. Pour savoir ce que Square Enix a prévu, il faudra dans tous les cas se montrer un peu plus patient.

