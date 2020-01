Final Fantasy VII Remake : un trailer grandiose avec la musique thème, Cloud travesti et Rouge XIII !

Final Fantasy VII Remake n'arrivera finalement pas ce 3 mars 2020, car il a récemment été reporté d'un mois, mais ce n'est pas pour autant que l'attente des joueurs a baissé.

Bande-annonce en français

Ils ont aujourd'hui une nouvelle occasion de s'émerveiller avec une superbe bande-annonce, qui débute sur un flashback avec Cloud et Tifa plus jeunes. Les séquences s'enchaînent ensuite, avec un aperçu de Scarlet, le fameux travestissement du héros à l'Honey Bee Inn, un combat qui se prépare face à Roche, l'officialisation de l'apparence de Rouge XIII, la rencontre avec Hojo et Jenova, de la baston et beaucoup de tension.

Une partie de la séquence est portée par la nouvelle musique thème de l'exclusivité PS4, Hollow. Elle a été composée par Nobuo Uematsu, interprétée par Yosh de Survive Said The Prophet, écrite par Kazushige Nojima et traduite par Ben Sabin et John Crow pour la version internationale, et arrangée par Kenichiro Fukui.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Making-of de Hollow

L'aventure à Midgar de Final Fantasy VII Remake est désormais datée pour le 10 avril 2020.