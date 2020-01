Final Fantasy VII Remake : des visuels de Cloud travesti, Red XIII et Hojo en fuite, merci la démo...

Depuis le 31 décembre, Final Fantasy VII Remake fait pas mal parler de lui à cause de sa démo, non officialisée par Square Enix, mais que certains ont pu télécharger et retourner dans tous les sens, fournissant au passage des vidéos de gameplay. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur les petits malins s'amusant à farfouiller dans le code de cette version d'essai, qui y ont apparemment découvert du contenu qui n'apparaîtra que dans le jeu final, avec tout ce que cela comporte en termes de spoilers.

C'est par l'intermédiaire d'AllGamesDelta et d'une galerie partagée sur Reddit que nous découvrons ces visuels, qui ont de quoi gâcher quelque peu la surprise concernant des éléments attendus de l'aventure. Tout ce que nous avons jugé digne d'intérêt est disponible en page suivante. Prenez tout de même en compte que ces images proviennent d'un projet en cours de développement, et ne sont donc pas forcément représentatives du rendu final et de l'état actuel du jeu.

Ainsi, l'apparence de Cloud lorsqu'il se travestit au Honey Bee Inn est au programme, avec une robe bien différente de l'originale et surtout la présence de la Buster Sword, un élément qu'il serait bon de ne pas retrouver dans la version finale pour ne pas briser l'immersion. Plusieurs personnages jusqu'alors absents de la promotion sont également visibles, notamment Red XIII qui devrait une fois de plus rejoindre notre équipe si rien ne change, ainsi que le scientifique Hojo et Scarlet de la Shinra. Il semblerait même que Sephiroth soit présent lors de la fuite en moto, en tant que boss final ? Jenova peut elle aussi être aperçue...

Enfin, voici la version modernisée du fameux thème de combat du jeu :

Qu'en pensez-vous ? L'envie de jouer est plus forte que jamais, que ce soit à cette démo dont la date de sortie reste à déterminer, ou à la version complète de Final Fantasy VII Remake le 3 mars prochain sur PS4.