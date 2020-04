Final Fantasy XII: The Zodiac Age, un patch avec de nouvelles fonctionnalités sur PS4 et PC

Final Fantasy XII: The Zodiac Age est déjà l'édition ultime du douzième épisode canonique, avec du contenu inédit et quelques ajustements pour parfaire l'expérience. Square Enix avait néanmoins apporté quelques subtilités aux portages Switch et Xbox One, qui débarquent aujourd'hui sur les deux autres plateformes concernées par cette version.

Des mises à jour 1.08 et 1.0.4.0 peuvent être téléchargées sur PS4 ou sur PC via Steam, avec deux nouvelles fonctionnalités en commun dans le changelog.



Fonctionnalité de réinitialisation des jobs ajoutée.

Le système de Gambit a été agrandi de trois unités.

Sur PS4, les notes du patch, lourd de 127 Mo, sont plus longues, car une catégorie OST y a été rajoutée dans le menu Musique, et des corrections et améliorations de performance ont visiblement été réalisées. Si ces derniers points ne devaient pas changer la vie des joueurs, les deux autres apports pourraient peut-être faciliter les parties de certains.

