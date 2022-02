Final Fantasy XIV : mise à jour graphique pour l'extension 7.0, détails des patchs 6.x et aspect solo renforcé, les 10 prochaines années se précisent

Maintenant que la congestion des serveurs suite au lancement de Final Fantasy XIV: Endwalker est passée, Naoki Yoshida et son équipe peuvent commencer à évoquer l'avenir du MMORPG, qui est décidément bien là pour rester dans le paysage vidéoludique. En effet, la 68e Lettre du Producteur Live devait évoquer les plans pour les 10 prochaines années ! Bon, dans les faits, aucun détail scénaristique sur la direction prise pour la suite n'a été donné et ce sont principalement les grandes lignes menant à la prochaine extension 7.0 qui ont été mises sur le tapis, mais nous sommes au moins assuré de la longévité future du jeu. Le directeur a même déclaré avant le début du live, lors des tests micro, qu'il n'est pas prévu d'inclure de NFT dans FFXIV, si cela peut en rassurer certains, en plus de préciser par la suite qu'il compte bien rester à la tête du projet sauf cas de force majeur.

Avant d'évoquer certains points inédits, nous avons donc eu droit à un récapitulatif des 11 années passées depuis le lancement de FFXIV vanilla (la 1.0 avant la refonte et l'arrivée de Yoshi-P à la tête du projet) jusqu'à fin 2021 et Endwalker. La première partie a donc ensuite permis de découvrir ce qui nous attend, ce que nous allons détailler ci-dessous. Enfin, la deuxième partie de cette présentation étant une FAQ répondant aux questions des joueurs concernant Endwalker, nous ne l'évoquerons pas ici pour ne pas spoiler. Notez que c'est Kathryn Cwynar (ou Kate si vous préférez) qui s'est chargée de traduire en anglais les réponses lors de ce passage, car elle a remplacé Koji Fox depuis Shadowbringers à la tête de l'équipe de traduction anglaise, ce dernier travaillant désormais principalement sur FFXVI ! La rediffusion du live est disponible en fin d'article si besoin.

Ce sont donc trois points principaux qui nous ont été présentés pour soutenir FFXIV dans les années à venir :

Une évolution de l'expérience en tant que RPG solo et multijoueur ;

Une première mise à jour graphique ;

Une première roadmap des patchs 6.x.

Ce premier point est une réponse directe aux joueurs se disant « j'ai joué à tous les Final Fantasy sauf le XI et le XIV », car ils ne veulent pas jouer avec d'autres personnes, ce qui est la base des MMORPG. Naoki Yoshida veut donc d'une certaine manière tenter de retirer l'étiquette de ce genre à Final Fantasy XIV et permettre aux joueurs solos de vivre l'aventure de leur côté au maximum. Cela passera par le système d'Adjuration déjà implémenté, qui va être mis à jour entre les patchs 6.1 et 6.5. Pour rappel, il permet depuis Shadowbringers d'être épaulé par des PNJ ayant des rôles spécifiques en lieu et place de véritables joueurs. Ce sera un plus et rien ne changera du côté multijoueur.

Ainsi, tous les Donjons du scénario principal et défis à 4 joueurs vont devenir compatibles avec l'Adjuration, étape par étape, en commençant avec A Realm Reborn (2.0 uniquement, pas le contenu 2.x) lors de la sortie du patch 6.1 prévue aux alentours d'avril pour le moment. Des améliorations pour les Donjons et défis de bas niveaux sont aussi prévues, mais le contenu à 8 joueurs n'est pas concerné et ne sera envisagé que pour la 7.0 ou après. Pour autant, ne vous attendez pas forcément à voir les Héritiers de la 7e Aube vous accompagner partout, cela dépendra du scénario, certains pouvant être occupés ailleurs. D'autres PNJ seront alors mis à notre disposition. Par exemple, dans L'Aire avec Nidhogg, Estinien est déjà présent de base, l'équipe devra donc effectuer des modifications pour qu'il puisse être avec nous. D'autres petits changements surviendront au besoin. De ce fait, le Praetorium et Castrum Meridianum, qui demandent 8 joueurs actuellement, vont devenir des Donjons à 4 joueurs.

Le deuxième est lui bien plus majeur, puisqu'il s'agit donc d'une amélioration graphique du jeu, qui ne sera pas la seule au cours des 10 prochaines années. Rassurez-vous, la PS4 va continuer à être soutenue jusqu'à la 7.0 au moins et l'équipe compte proposer plusieurs modes comme ce qui se fait sur PC afin de pouvoir continuer à soutenir cette version sans que cela se fasse au détriment des autres plateformes, même si la configuration minimale va forcément être revue à la hausse sur ordinateur. Le but reste de proposer le jeu sur une large gamme de machines Et, non, ce n'est pas pour avoir des grappes de raisin en 4K ! Cela va se faire par étape, avec des préparatifs via les patchs 6.1 à 6.5, la quantité d'assets étant massive, mais le plus gros est prévu pour la 7.0.

Pour autant, ne vous attendez pas à des graphismes photoréalistes ou proches de ceux d'un titre solo comme Horizon Forbidden West (exemple pris par Naoki Yoshida) ou FFVII Remake. C'est donc principalement du côté des animations et de l'éclairage qu'il faut s'attendre à voir du changement, avec l'ajout de plus de sources lumineuses, une résolution des ombres accrue, des textures améliorées et un meilleur rendu de la végétation.

De premiers exemples ont été montrés après un mois de test pour illustrer les objectifs de l'équipe, mais prenez bien en compte qu'il s'agit là d'essais en interne et que le résultat final peut différer. Le rendu des cheveux devrait en ravir plus d'un, les ombres portées directement sur les personnages seront bien plus nuancées et les yeux plus réalistes. Si le changement se ressent bien chez les Hyurs, Miqo'tes et Roegadyns, l'équipe a plus de mal avec les Lalafells. Nous devrions en voir plus à l'avenir lors de futurs évènements, tels qu'un Fan Fest. L'objectif reste tout de même de modifier l'apparence générale de nos avatars le moins possible. Les PNJ seront également touchés lors des patchs 7.x, avec inévitablement une période où certains bénéficieront des nouveautés et pas d'autres, de même pour l'équipement.

Une autre poignée d'exemples s'est offerte à nos yeux. Ce qu'il faut retenir sur les trois premiers, c'est l'ajout de sources lumineuses supplémentaires et des ombres plus réalistes. Pas de panique d'ailleurs concernant le côté « rougeâtre » de la scène avec Titania, le but n'est pas de dénaturer les ambiances, il s'agissait juste d'un test. Le troisième visuel donne lui un aperçu du rendu sur les métaux avec des textures bien plus clinquantes (et il ne s'agit pas de la fortune de Naoki Yoshida). Plus d'objets seront également capables d'être affichés, pas forcément empilés de manière parfaite pour plus de réalisme, avec différentes textures pouvant se juxtaposer et divers petits détails améliorant l'immersion. Il en ira de même pour la génération de l'herbe, mais ce ne sera pas une raison pour « touching grass » comme le disent les anglophones (aller dehors au lieu de passer trop de temps en ligne, si vous n'avez pas la référence du meme).

Enfin, le troisième point concerne donc la mise à disposition régulière de nouveaux contenus, qui va continuer à être délivré de la même manière qu'auparavant au détail près que l'équipe mettra désormais 4 mois au lieu de 3,5 entre chaque sortie de patch majeur (6.1, 6.2, etc.). Les deux semaines supplémentaires serviront pour l'implémentation et l'optimisation. De plus, les développeurs prendront deux semaines de pause dans l'année, une pour les fêtes de fin d'année et une durant l'été. Le but est évidemment de garder les employés en forme et d'éviter un surmenage entraînant des erreurs impactant l'expérience des joueurs. D'ailleurs, l'abonnement mensuel pour jouer à FFXIV a permis d'embaucher du personnel supplémentaire, qui doit cependant être formé, tous les nouveaux venus n'étant pas forcément familiers avec le jeu. Oui, la transparence est totale, alors que tout cela est parfaitement normal.

Si vous avez des talents de game designer (il suffit apparemment de savoir utiliser Excel et Word) ou d'ingénieur graphique, l'équipe recrute !

Voici dans les grandes lignes ce à quoi il faut s'attendre dans les mois et années à venir, de la 6.1 à la 6.5. Notez que tout ce que nous pouvons attendre habituellement en termes de contenu et qui n'est pas précisé devrait aussi y figurer, la liste n'étant pas exhaustive et les plans étant en cours pour les patchs 6.4 et 6.5. Le Mage Bleu n'est lui pas oublié, mais le sujet ne sera évoqué qu'une fois que le contenu sera prêt.

Général (6.1 à 6.5) Mise à jour du scénario principal.

De nouvelles aventures d'Hildibrand.

Série de quêtes annexes Tataru's Grand Endeavor (L'immense effort de Tataru).

Patch 6.1 Raid en Alliance Myths of the Realm #1.

Mode PvP Crystalline Conflict.

Quêtes tribales des Arkasodaras (une autre race suivra dans les autres patchs).

Nouveau contenu Fatal, Dragonsong's Reprise.

Le Fléau d'Ultima Irréel.

Système d'Adjuration pour les Donjons du scénario principal d'A Realm Reborn (2.0).

Nouvelle interface type Calling Card.

Nouvelles coiffures pour les Hrothgars.

Logements dans le quartier d'Empyrée à Ishgard (6.15), le système de loterie a été réexpliqué à la toute fin du live, avec quatre moyens d'en obtenir un.

Commandes spéciales auprès d'Améliance (la mère d'Alisaie et Alphinaud).

Nouveaux défis.

Nouvelles planches Mirage.

Voyage entre les Centres de données (6.18). Patch 6.2 Système d'Adjuration pour les Donjons du scénario principal des patchs 2.x.

Système d'Adjuration pour 2 à 3 Donjons du scénario principal d'Heavensward.

Nouvelles améliorations d'armes.

Nouveau type de Donjon Criterion à la difficulté variable selon le nombre de joueurs (1 à 4).

Ajout d'Island Sanctuary.

Suite de la série de Raids Pandæmonium.

Contenu pour Touché-tourné.

Nouveaux défis. Patch 6.3 Système d'Adjuration pour les Donjons restants du scénario principal d'Heavensward.

Donjon sans fond #3.

Combat Fatal #5.

Mise à jour d'Island Sanctuary.

Raid en Alliance Myths of the Realm #2.

Contenu pour Touché-tourné.

Nouveaux défis. Patch 6.4 et 6.5 Système d'Adjuration pour les Donjons du scénario principal de Stormblood.

Donjons Criterion #2 et #3.

Zones additionnelles pour Island Sanctuary.

Conclusion de la série de Raids Pandæmonium.

Raid en Alliance Myths of the Realm #3.

Contenu pour Touché-tourné.

Nouveaux défis.

Mise à jour du Gold Saucer (6.4 ou 6.5, l'équipe hésite).

Le live s'est comme d'habitude terminé avec une partie dédiée aux goodies et autres contenus en lien avec le jeu. Ainsi, de nouveaux tableaux vont pouvoir être achetés par les Japonais, qui ne devraient bientôt plus être les seuls à pouvoir en profiter, même si le prix reste relativement élevé... L'OST d'Endwalker s'apprête elle à être lancée, vous pouvez d'ailleurs en écouter des extraits ci-dessous.

Le prochain rendez-vous avec FFXIV, ce sera le vendredi 4 mars à 12h00 en France à l'occasion de la 69e Lettre du Producteur Live dédiée au patch 6.1, qui devrait donc commencer à nous donner des pistes sur la direction prise par le jeu pour nous mener à la 7.0.

La nouvelle Complete Edition numérique (PC) est vendue 39,99 € sur Amazon et l'Essai gratuit permettant de jouer jusqu'au niveau 60 à A Realm Reborn et Heavensward va faire son retour le 22 février.

