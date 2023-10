Final Fantasy XIV sera plus beau que jamais avec sa mise à jour graphique, en voici des exemples

Ce samedi, la conférence d'ouverture du Fan Festival de Londres 2023 de Final Fantasy XIV nous a permis de faire le plein d'informations au sujet du MMORPG, principalement en ce qui concerne l'extension Dawntrail, mais aussi pour les collaborations avec Fall Guys et Final Fantasy XVI. Entre le nouveau Job Rôdeur vipère, un aperçu de certaines zones de jeu de Tural et la série de Raids en alliance les Échos de Vana'diel, les joueurs ont eu de quoi se mettre sous la dent, mais nous n'avons pas évoqué un point en particulier, la mise à jour graphique qui avait été annoncée l'année dernière et dont nous avions plus de détails cet été. En effet, un panel des développeurs a ensuite eu lieu et nous a fourni encore plus d'informations à ce sujet, avec de multiples exemples des changements qui vont être apportés. L'équipe a d'ailleurs effectué plus d'une centaine de modifications plus ou moins importantes, qui rendront le jeu bien plus clinquant. Évidemment, ne vous attendez pas à ce que FFXIV devienne d'un coup aussi beau qu'un AAA solo récent, de nombreuses contraintes techniques devant être prises en compte.

Pour commencer, il a été montré lors de la keynote que suite aux retours de la communauté, les cornes et écailles des Ao Ra telles que montrées à Las Vegas ont été modifiées pour moins refléter la lumière. Ce n'est pas le seul changement qui a été opéré depuis et les développeurs ont encore de nombreux mois devant eux pour apporter d'autres modifications.



Ensuite, il a été question des modèles qui sont là depuis la version 1.0 du jeu, puisqu'à l'époque de la refonte en A Realm Reborn, l'équipe avait évidemment repris bon nombre d'assets existants. Le souci du détail ira loin, comme l'atteste l'exemple du visage des Lalafells, dont les ombres au niveau de la joue sont désormais plus naturelles, sans une ligne de démarcation bien visible. Si ce détail a été placé dans une telle conférence, c'est pour bien souligner le fait que l'équipe se soucie de nos personnages. Le rendu des lunettes et couvre-chefs est venu conclure ce passage.

C'est donc lors du panel des développeurs que bien d'autres détails de cette mise à jour graphique ont été abordés, avec pour commencer l'exemple des Élézens qui a permis de mettre en avant les textures de la peau retravaillées, l'augmentation de la résolution des polygones et l'amélioration des shaders. Nos amis aux oreilles pointues sont d'ailleurs une bonne manière pour introduire un procédé appelé Subsurface Scattering (SSS), qui permet aux surfaces de refléter plus réalistement la lumière, qui les traverse en partie. Cela donne lieu à des ombrages plus naturels autour du nez et surtout, si l'éclairage est adéquat, nous pourrions presque voir les veines à travers la pointe des oreilles s'il y en avait, qui paraissent au passage moins anguleuses.

Nous avons ensuite eu droit à plusieurs comparaisons avec les Lalafells, Roegadyns aux traits bien plus marqués et Hrothgars dont les poils soyeux ressortent mieux.

Après les visages de manière globale, ce sont les yeux qui ont été au centre de l'attention. En effet, les pupilles et iris seront désormais plus réalistes, et une vidéo a même montré que la réflexion de la lumière évoluera en fonction du cycle jour-nuit en jeu. Du côté des Ao Ra, en plus de paraître moins artificiel en termes de colorimétrie, l'anneau limbique entourant leur iris disposera de contours plus arrondis, pour un résultat vraiment top sur le visuel présenté.

Concernant les cheveux, ils seront bien plus détaillés comme l'atteste la coiffure de la Miqo'te, mais là où il y aura le plus de changement, c'est au niveau des coupes complexes comme celle de cette Hyur. Elle est ainsi divisée en plusieurs zones sur les lesquelles la lumière se reflétera différemment.

Après ce long point sur l'apparence des personnages, c'est leur équipement qui a été mis en lumière avec au passage un point sur les shaders précalculés utilisés pour les différentes textures. Avec l'exemple d'une unique armure, nous avons pu prendre conscience de l'étendue des améliorations en termes de détails, avec l'ajout d'éraflures, de poussière, etc., mais aussi le fait que les couleurs de l'environnement se reflèteront sur ces surfaces métallisées, impactant leur aspect. Pour autant, les développeurs ont parfois dû modifier les calculs de ces réflexions pour que le rendu évoque davantage une ambiance de fantasy. Et derrière tout ça, il a fallu prendre en compte les limitations en termes de données et mémoire pour que cela fonctionne en plein jeu.

Les métaux ne sont évidemment pas les seuls impactés et vous pouvez voir ci-dessous d'autres exemples de matériaux pour illustrer ce rendu physique réaliste (PBR), tels que du bois, de la roche, divers tissus notamment appliqués au Rôdeur vipère et même certaines transparentes comme le verre dans le cadre des accessoires de l'Érudit.

Les créatures ne seront pas mises de côté, les Mamool Ja étant ici plus beaux que jamais, du moins façon de parler. Une petite vidéo a ensuite montré la standardisation des polygones et leur efficacité dans le cadre des visages des avatars, permettant de ne plus avoir des données spécifiques pour chaque race. Un alpaga à la fourrure duveteuse a également été glissé là et devrait faire office de monture inédite dans l'extension.

Pour terminer, ce sont les décors sur lesquels l'équipe s'est attardée. Outre la végétation comme déjà vu en juillet, nous avons eu droit à un aperçu de l'Éthérite de la Vieille Sharlayan, dont le rendu cristallisé est bluffant par rapport au modèle actuel. Le brouillard sur la ville et à travers d'autres environnements sera lui bien plus réaliste, tout comme les ombres, avec pour les objets placés au sol une meilleure occlusion ambiante.

Enfin, ce sont les détails en approchant la caméra du décor qui seront plus détaillés. Toujours dans la Vieille Sharlayan, c'est l'exemple d'un mur près d'un escalier qui a été montré, les aspérités de la roche étant ainsi plus visibles en étant tout près.

Avec plus de 700 zones à mettre à jour, le travail est titanesque, mais c'est aussi là l'occasion pour les artistes de procéder à des ajustements.

Final Fantasy XIV: Dawntrail est attendu l'été prochain sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC. Si vous appréciez l'univers, divers produits dérivés sont en vente sur Amazon.