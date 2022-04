Fire Emblem Warriors: Three Hopes introduit le protagoniste Shez et plusieurs mécaniques de gameplay en vidéo

À notre grande surprise, Nintendo a annoncé Fire Emblem Warriors: Three Hopes lors de son Direct de février dernier, un épisode évidemment orienté action et qui reprendra l'univers et les personnages de Fire Emblem: Three Houses, l'épisode de 2019 que nous avions particulièrement apprécié. La chaîne nord-américaine de la firme vient de diffuser un trailer inédit, qui rebat totalement les cartes d'entrée de jeu, puisqu'il introduit Shez, le protagoniste de cette aventure !

Non, nous n'incarnerons pas Byleth, bien au contraire, puisque le Démon Cendré semble être posé comme l'antagoniste de ce scénario uchronique par rapport aux évènements de FE3H. Nous pourrons toutefois choisir son sexe, de même pour Shez, et devrons également nous aligner avec l'une des trois armées du jeu afin de combattre pour le futur de Fódlan, avec tout autant d'histoires à la clé. Vous l'aurez compris, le principe même du précédent épisode va être retranscrit, mais cette fois à la sauce musou. Pour le moment, voici les personnages confirmés jouables dans chaque maison :

Brasier pourpre : Edelgard, Hubert, Monica ;

Lueur d'azur : Dimitri, Dedue ;

Fournaise dorée : Claude, Hilda.

Les combats seront lancés depuis la carte de guerre, avec différents points d'intérêt dont l'utilité reste inconnue à cette heure pour une partie. Parmi eux, nous pourrons commercer avec un marchand pour notamment acheter des sceaux. Autre constat, il y aura une bataille à Garreg Mach. Chaque personnage disposera d'une liste de techniques et de magies, d'un rang d'autorité et de troupes sous ses ordres, avec justement la possibilité de donner des instructions comme aller soigner un groupe allié ou attaquer des unités ennemies. Nous disposerons aussi d'adjudants avec lesquels réaliser des coups spéciaux. Enfin, entre les batailles, il sera possible d'explorer notre camp de base afin de bien nous préparer, notamment en nous entraînant avec nos camarades pour débloquer de nouvelles classes.

Pour rappel, ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin prochain sur Switch et peut déjà être précommandé sur Amazon au prix de 52,49 €.