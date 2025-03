Flat2VR annonce Postal 2, Surviving Mars: Pioneer et Out of Sight en réalité virtuelle

Flat2VR Studios a un objectif bien particulier : porter des jeux vidéo déjà existants en réalité virtuelle, que ce soit pour PC, PlayStation VR 2 ou les casques autonomes. Le développeur a pris la parole sur le blog PlayStation de Sony pour faire le point sur son actualité, dévoilant ses prochains titres.

À l'occasion du VR Games Showcase, voici ce qui a été annoncé :

Out of Sight VR (PC, PS5, Xbox Series X|S, PSVR 2, SteamVR, Meta Quest 2, 3, 3S et Pro)





Les jeux d’horreur en VR peuvent vous effrayer comme aucun autre média, et Out of Sight VR propose une approche vraiment unique au genre. Développé par The Gang et adapté pour la VR par Flat2VR Studios, ce jeu de puzzle aventure atmosphérique vous met dans la peau de Sophie, une jeune fille aveugle qui voit à travers les yeux de son ours en peluche.

Piégée dans un mystérieux manoir, Sophie doit naviguer à travers ses couloirs périlleux, résoudre des puzzles complexes, et éviter les sinistres créatures se cachant dans l’ombre, le tout à travers une perspective à la deuxième personne unique. Êtes-vous prêts à mettre le pied dans l’obscurité ?

Roboquest VR (PSVR 2, SteamVR, Meta Quest 2)





Initialement acclamé pour ses mouvements rapides et son aspect roguelite, Roboquest VR transporte l’action bourrée d’adrénaline de la version originelle à la réalité virtuelle. Développé par Flat2VR Studios en collaboration avec RyseUp Studios et Starbreeze Publishing, ce jeu de tir à la première personne à l’action rapide propulse les joueurs dans un monde futuriste dévasté, où des machines mortelles ont pris le contrôle.

En tant que Guardian récemment redémarré, vous traverserez des niveaux conçus à la main, avec plus de 100 armes à votre disposition, y compris des fusils à pompe, des RCS, des shuriken et des lance-flammes, tout en améliorant vos compétences en levant le voile sur les secrets d’une ancienne civilisation. Et pour celles et ceux qui préfèrent jouer en équipe, Roboquest VR propose un mode coopératif complet à deux joueurs, vous permettant de faire équipe avec un ami pour faire face aux menaces mécaniques ensemble lorsque le jeu sortira sur PlayStation VR2 à cet automne.

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok (PSVR 2, déjà disponible sur SteamVR, Meta Quest 2, 3, 3S et Pro)





Des anciens donjons, de la magie arcane et des puzzles complexes vous attendent dans Shadowgate VR: The Mines of Mythrok, le tout premier opus en VR de la légendaire série des Shadowgate. Développé par Zojoi et édité sur PlayStation VR2 par Flat2VR Studios, cette aventure fantasy immersive plonge les joueurs dans les couloirs mystiques de Mythrok, où des dangers vous attendent à chaque tournant.

Armés d’une baguette de sorcier et d’un bouclier enchanté, les joueurs devront résoudre des puzzles farfelus, affronter des créatures effrayantes, et naviguer dans les ruines d’un royaume nain perdu. Guidés par Odin, votre sage (et souvent sarcastique) compagnon corvidé, vous devrez maîtriser des magies élémentaires, chevaucher des chariots de mine, et découvrir les secrets longtemps oubliés que cachent les profondeurs de la montagne. Préparez-vous à mettre vos nerfs à l’épreuve dans ce monde rempli de dangers et de secrets jamais vus auparavant.

Surviving Mars: Pioneer (PSVR 2, SteamVR, Meta Quest 2, 3, 3S et Pro)









Mars vous appelle, et votre survie ne dépend que de vous. Surviving Mars: Pioneer est un tout nouveau jeu de survie entièrement conçu pour la VR, se déroulant dans l’univers de Surviving Mars, développé par Bolverk Games et édité par Flat2VR Studios en partenariat avec Paradox Interactive.

En tant que colon esseulé sur la Planète Rouge, vous devez établir et maintenir une base de minage autonome, gérant votre oxygène, votre nutrition et votre santé tout en bravant l’environnement hostile de la planète. Chaque décision, de l’optimisation de votre réseau électrique au déverrouillage de nouvelles technologies et véhicules, déterminera votre réussite ou votre échec.

Avec une approche pratique de la construction de base et de l’extraction de ressources, Surviving Mars: Pioneer donne vie à la survie planétaire en VR. Un système économique poussé vous demandera de miner, d’exporter, et de vous étendre, tandis que votre jetpack rendra l’exploration de Mars à la fois passionnante et essentielle. La Planète Rouge vous attend, saurez-vous survivre à son environnement sans pitié ?

Wrath: Aeon of Ruin VR (PSVR 2, SteamVR, Meta Quest 2, 3, 3S et Pro)





Si vous êtes fans de jeux de tir à la première personne des années 90, Wrath: Aeon of Ruin VR sera un peu comme si un rêve se réalisait, si vos rêves sont remplis d’horreurs lovecraftiennes, de ruines maudites, et suffisamment de puissance de feu pour éliminer une armée de créatures cauchemardesques.

Développé par TeamBeef en collaboration avec Flat2VR Studios et 3D Realms, Wrath: Aeon of Ruin VR est conçu avec le moteur légendaire Quake Engine, offrant la vitesse, l’intensité et la brutalité des meilleurs old-school shooters, complètement réimaginé pour la VR. Cela signifie que vous aurez des armes que vous devrez recharger vous-même, que vous pourrez en utiliser deux à la fois (y compris les vicieuses doubles lames), mais également que l’interface a été entièrement repensée pour la VR, afin d’offrir des changements d’armes rapides.

Vous devrez naviguer à travers des niveaux labyrinthiques, découvrir de sombres secrets, et vous frayer un chemin à travers le monde en ruine des Old Gods avec un arsenal d’armes dévastatrices lorsque le jeu sortira sur PlayStation VR2 à l’automne.

Postal 2 VR (PSVR 2, SteamVR, Meta Quest 2, 3, 3S et Pro)





Pour la toute première fois, Postal 2 arrive en VR, élevant le chaos culte classique en monde ouvert à un tout autre niveau. Développé par Team Beef en collaboration avec Flat2VR Studios et Running With Scissors, Postal 2 VR propose l’humour noir, l’action burlesque et la physique exagérée pour laquelle la série est connue, désormais complètement réimaginé pour PlayStation VR2.

Se déroulant dans la tristement célèbre ville de Paradize, Arizona, Postal 2 VR met les joueurs dans la peau du Postal Dude, un homme avec une liste de tâches à accomplir en une semaine, dont la manière de les réaliser dépendra entièrement de vous. Le jeu a été complètement repensé pour la VR avec des recharges manuelles, la possibilité d’utiliser deux armes en même temps, et des combats au corps à corps basés sur la physique, ainsi qu’une interface et un inventaire redesignés. Chaotique, offensant, et offrant du fun à l’infini, Postal 2 VR est un terrain de jeu en VR comme aucun autre.