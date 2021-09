Fortnite : date et heure pour Opération Feu Céleste, l'évènement de clôture du Chapitre 2 - Saison 7 avec une invasion alien

Opération Feu céleste

Maintenant que le vaisseau mère fait cap sur la base secrète de l'Institut Onirique à Corny Complex, Slone a préparé un plan pour mettre un terme à l'Invasion une bonne fois pour toutes. Vous avez déjà travaillé comme agent secret pour l'IO, il est désormais temps d'infiltrer l'Ultime Réalité et de mettre fin à l'occupation extraterrestre.



Lancement de l'opération Feu céleste.



L'opération Feu céleste, l'événement final du Chapitre 2 - Saison 7 de Fortnite, aura lieu le 12 septembre à 22h CEST. Intégrez une escouade d'assaut et infiltrez-vous dans le vaisseau mère pour livrer l'ultime message de l'IO à l'envahisseur extraterrestre.



Le mode de jeu de l'événement opération Feu céleste sera disponible 30 minutes en avance pour que les joueurs puissent réserver leur place pour la mission. Connectez-vous en avance et attendez le signal. Vous pouvez participer à l'événement avec un salon complet de 16 amis, alors ramenez toute votre troupe pour vous aider pendant la mission secrète de Slone.



Pour les joueurs et les créateurs de contenu qui souhaitent pouvoir revivre les grands moments de leur opération Feu céleste, notez que les rediffusions ne seront pas disponibles pour l'événement. Prenez les mesures nécessaires pour enregistrer et conserver votre expérience si vous souhaitez la partager.



Et n'oubliez pas de vous déguiser pour l'occasion : une invasion de vaisseau extraterrestre doit se faire avec style.

Préparatifs de mission

Les résidents de l'île et les distributeurs automatiques ont compris que quelque chose se tramait et proposent des réductions exceptionnelles sur leurs produits et leurs services !



Alors à vos lingots ! Dépensez-les tous avant la réinitialisation de votre réserve pendant la Semaine sauvage des soldes monstres de cette saison, qui commencera le 9 septembre à 16h CEST. Pour vous encourager, une nouvelle quête légendaire vous récompensera avec de l'EXP pour compléter votre Passe de combat si vous videz votre réserve.



En parlant de Passe de combat, terminez vos quêtes épiques restantes et échangez vos étoiles de combat contre les récompenses de votre choix avant le début de l'opération Feu céleste. De même, n'oubliez pas d'échanger vos reliques extraterrestres contre vos styles et options préférées pour Kyméra.



Toutes les étoiles de combat et les reliques extraterrestres restantes à la fin du Chapitre 2 - Saison 7 seront automatiquement échangées contre les récompenses et les styles encore verrouillés dans leur ordre d'apparition, donc si vous voulez une option en particulier, récupérez-la maintenant.



Les quêtes de Superman doivent également être terminées avant le 12 septembre à 22h CEST. Aidez Clark Kent à retrouver la mémoire et déverrouillez le planeur et la pioche de Superman, ainsi que son style sombre.



Notez que les quêtes n'appartenant pas au Passe de combat, comme celles de Lebron James ou de Vox l'aède, pourront être terminées pendant la prochaine saison.





Le vaisseau mère est au centre de l'île, Slone prépare l'attaque finale de l'IO, et c'est à vous d'assurer le succès de l'opération Feu céleste.