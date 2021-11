Fortnite : de luxueuses skins hivernales de la marque française Moncler bientôt ajoutées au jeu

Les collaborations loufoques de Fortnite l'ont autant amené à proposer du contenu Naruto que des vêtements Balenciaga. Il annonce cette semaine s'associer avec une nouvelle marque de luxe, française et pensée pour les sports d'hiver, pour une gamme d'objets cosmétiques qui respirent bon la montagne. À compter du 21 novembre au matin, des skins et éléments de personnalisation Moncler vont débarquer dans le jeu, pour des tenues et accessoires inspirés par la collection 6 Moncler 1017 Alyx 9SM imaginée par Matthew Williams.

Le résultat est stylé, et certainement onéreux, même si le prix en V-Bucks n'a pas encore été officiellement communiqué.

Pour celles et ceux qui n'ont pas peur de viser de nouveaux sommets. Pour celles et ceux qui ne renoncent pas devant l'ascension.

Que vous soyez en train de gravir la montagne près de Catty Corner, de construire une tour ou d'atteindre les sommets de l'une ou l'autre façon, regardez votre tenue se transformer. Une nouvelle façon s'exprimer son individualité arrive dans Fortnite avec l'ensemble Moncler Classic, basé sur l'esprit alpin de la marque de mode Moncler. Disponible dans la boutique d'objets à partir du 21 novembre à 1h00 (CET).

CATALOGUE DE L'ENSEMBLE MONCLER CLASSIC

TENUES

L'ensemble Moncler Classic comprend les tenues André et Renée. Inspirées par la collection 6 Moncler 1017 Alyx 9SM imaginée par Matthew Williams, ces tenues célèbrent à la fois l'ombre et la lumière. En sélectionnant leur style réactif de base, vous verrez leur apparence passer de la lumière à l'ombre plus vous montez en altitude. Et en redescendant, l'ombre cède à nouveau la place à la lumière !

ACCESSOIRES

Si vous cherchez un équipement adapté à l'alpinisme, l'ensemble Moncler Classic comprend également :

Accessoire de dos Porte-parapluie - Un parapluie prêt pour tous les pépins ;

Pioche Hache-parapluie - Elle découpe bien plus que de la poudreuse ;

Planeur Aile-parapluie - En cas de précipitations en haute altitude ;

ÉCRAN DE CHARGEMENT

Vous pouvez acheter les objets de l'ensemble Moncler Classic à l'unité ou dans des packs. Le pack Moncler Classic contient les tenues André et Renée, tandis que le pack d'équipement Moncler Classic propose l'accessoire de dos, la pioche et le planeur. De plus, le pack Moncler Classic contient l'écran de chargement Jusqu'au sommet.