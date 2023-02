Fortnite : les quêtes du code secret rajoutées avec la mise à jour 23.50

La Saison 1 du Chapitre 4 de Fortnite touche bientôt à sa fin, mais Epic Games a encore quelques activités en réserve pour les joueurs de son Battle Royale free-to-play. Les développeurs lancent aujourd'hui la mise à jour 23.50 qui rajoute notamment les quêtes du code secret pour découvrir les mystères de l'île et obtenir des cosmétiques.

Voici ce que rajoute le patch 23.50 de Fortnite, dans le mode Battle Royale :

MISE À JOUR 23.50 DE FORTNITE BATTLE ROYALE : DÉCHIFFREZ LE CODE ET ACCOMPLISSEZ LES QUÊTES DU CODE SECRET !



Des messages normaux et chiffrés ont été interceptés. Ce sont les quêtes du code secret. Les messages normaux sont assez clairs, mais ce sera à vous de percer le mystère de ceux qui sont chiffrés ! Découvrez comment décoder les quêtes chiffrées avant de les accomplir. N'hésitez pas à utiliser le six-coups et le fusil d'infanterie qui ont été réintroduits pour l'occasion !

QUÊTES DU CODE SECRET : INTERPRÉTEZ LES MESSAGES CHIFFRÉS

Dans la section Quêtes du code secret de l'onglet Quêtes, vous verrez des quêtes avec des objectifs clairs et d'autres dont l'objectif est... incertain. Utilisez les indices à votre disposition pour percer le mystère ! Chaque quête chiffrée terminée en déverrouille une nouvelle, que vous pourrez accomplir dès qu'elle sera disponible. Une nouvelle quête du code secret est ajoutée chaque jour jusqu'au 7 mars 2023 et toutes les quêtes seront disponibles jusqu'au 10 mars 2023.

Obtenez de l'EXP en terminant chaque quête du code secret. En terminant un certain nombre de quêtes du code secret, vous déverrouillez de nouveaux objets pour votre casier :

7 quêtes normales du code secret : l'aérosol Préservons la paix ;

; 15 quêtes normales du code secret : l'écran de chargement Votre commande est prête ;

; 24 quêtes normales du code secret : l'émoticône Déchiffré ;

; 3 quêtes chiffrées du code secret : le revêtement Circuits luisants.

En terminant une certaine quête chiffrée du code secret, vous déverrouillerez l'aérosol Rugissement lointain.

ON DÉCHIFFRE À L'ANCIENNE

Vous savez ce qui n'est pas un secret ? La réintroduction du six-coups et du fusil d'infanterie ! Ces armes classiques se trouvent dans le butin au sol, les coffres et les ravitaillements. Certaines quêtes du code secret vous demanderont de les utiliser !

MISES À JOUR DIVERSES

Le taux d'apparition des coffres des Adoubés est passé de 70 % à 100 %.

Les joueurs ont plus de chances de tomber sur le renfort de réalité Archer mécanique.

Dans la mise à jour 23.50, les renforts de réalité que vous n'avez pas encore déverrouillés ont plus de chances d'apparaître.

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS