Fortnite : des revenus en baisse ? Epic Games dément !

Comme chaque mois, SuperData publie un bilan des jeux qui rapportent le plus, et si Fortnite est encore septième du classement sur consoles, il ne figure même pas dans le Top 10 sur PC et mobiles. La firme déclare que « les revenus de Fortnite ont poursuivi leur baisse progressive et ont atteint leur plus bas niveau depuis novembre 2017 ».

Une phrase qui a fait bondir Epic Games, un représentant du studio a ainsi répondu à GamesIndustry.biz :

SuperData n'a pas et n'a jamais eu accès aux données de revenus de Fortnite, et les rapports de SuperData ne reflètent pas fidèlement les performances de Fortnite. Nous sommes déçus que SuperData ait publié à plusieurs reprises des rapports extrêmement inexacts sur Fortnite sur la base de ce que nous pensons être une méthodologie douteuse. Bien que nous ne partagions pas publiquement les chiffres de revenus de Fortnite, nous dirons que les rapports de SuperData ne correspondent pas à la réalité.

Epic Games dément donc, mais n'avance aucun chiffre pour tenter de se justifier. De son côté, SuperData explique qu'il utilise pour ses recherches « une méthodologie et un processus de validation éprouvés », et maintient sa première déclaration, de quoi attiser les tensions entre les deux firmes. Mais depuis le lancement du Chapitre 2 - Saison 1 de Fortnite, il faut bien reconnaître que le jeu d'Epic Games fait un peu moins parler de lui, il aura fallu attendre quatre longs mois avant de découvrir la Saison 2 et de la vraie nouveauté.

Lire aussi : Jeux vidéo en 2019 : un marché du numérique à plus de 120 milliards de dollars, les free-to-play et Fortnite dominent