Fortnite : revivez l'évènement Le Dispositif en vidéo, la map est maintenant sous le niveau de l'eau !

Cela fait des mois que les joueurs attendent le Chapitre 2 - Saison 3 de Fortnite. Après de nombreux reports, il sera officiellement lancé ce 17 juin avec des nouveautés qu'il nous tarde de découvrir. Mais en attendant, Epic Games avait un nouvel évènement communautaire à proposer en direct à la communauté, Le Dispositif.

Le nombre de places pour visionner le spectacle en live était limité, alors tout le monde n'a pas eu la chance d'y assister à 20h00, et beaucoup se sont retrouvés en file d'attente sans pouvoir y accéder le moment venu. Beaucoup se sont alors rabattus sur les sites de streaming pour le voir en direct : plus de 900 000 spectateurs étaient par exemple en simultané sur le live YouTube de LazarBeam, pour vous donner une idée de l'attente de la communauté. Toujours est-il que l'évènement n'a duré que quelques minutes, et vous pouvez le découvrir en replay ci-dessus.

Au terme du compte à rebours qui défilait au-dessus de l'agence, le Doomsday Device de Midas s'est enfin enclenché, causant d'étranges phénomènes dans le jeu. Les joueurs se sont ainsi retrouvés seuls dans des bureaux dans des sortes de flashback ou d'univers parallèle, où l'Agent Jonesy va être surpris de nous découvrir et de voir que nous sommes capables de l'entendre. À la fin de l'event, la map se retrouve carrément sous le niveau de la mer et un peu plus inondée qu'auparavant, alors que des murs d'eau l'entourent désormais lors des parties. Et bien évidemment, l'Agence est à présent détruite.

Agent Jonesy & son équipe ont des dossiers TOP SECRET sur les 3 skins que je vous ai dit, Lynx, Midas et sa fille ! pic.twitter.com/vFl92PoSxC — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) June 15, 2020

La rumeur veut que le Chapitre 2 - Saison 3 soit placé sous le signe des activités maritimes, ce qui colle avec ce qu'il s'est passé ce soir. Nous attendons désormais que tout prenne forme ce mercredi.