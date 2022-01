Forza Street : les serveurs vont déjà fermer

En avril 2019, Microsoft et Turn 10 Studios annonçaient Forza Street, un jeu de course pour PC sous Windows 10 porté par la suite sur iOS et Android, avec un modèle économique free-to-play. Mais le titre développé par Electric Square n'a pas vraiment séduit les joueurs, et les serveurs vont prochainement fermer.

Les studios ont en effet publié hier l'ultime mise à jour de Forza Street, et le titre ne sera pas plus jouable dans le courant du printemps 2022. Les microtransactions sont déjà impossibles, et les joueurs qui ont fait des achats ces 30 derniers jours vont pouvoir être remboursés automatiquement. Il est également possible de dépenser sa monnaie in-game jusqu'à la fermeture des serveurs, après quoi tout sera perdu à jamais. D'ailleurs, les prix sont actuellement cassés dans la boutique in-game pour se faire plaisir et les développeurs ont également rajouté une voiture inédite, une restauration d'énergie plus rapide et de petits évènements pour marquer la fin du jeu en beauté.

Le modèle de Forza Street n'a donc pas pris, contrairement à celui de Forza Horizon 5, qui cumule plus de 15 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles. Vous pouvez retrouver le jeu de course à 59,99 € sur Amazon.