Forza Street : le jeu de course free-to-play lancé sur iOS et Android en vidéo

Cela fait maintenant plus d'un an que Microsoft et Electric Square ont lancé sur PC via Windows 10 Forza Street, un jeu de course taillé pour les plateformes mobiles, mais qui se faisait attendre sur iOS et Android. Après de longs mois, le titre débarque enfin sur l'App Store et le Google Play Store, place à une bande-annonce de lancement :

Forza Street est donc un jeu de course dans la veine de Miami Street, autre jeu d'Electric Square, qui se veut très accessible, avec peu de boutons comme le montre la vidéo ci-dessus. Les joueurs peuvent améliorer leurs voitures et en débloquer de nouvelles, participer à des évènements hebdomadaires, des défis et tenter de se hisser en haut du classement en ligne. Si vous aviez déjà commencé l'aventure sur PC, bonne nouvelle, les données sont liées au compte Xbox Live et vous pourrez retrouver vos exploits sur mobiles.

Forza Street est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android), Microsoft offre même une Ford GT 2017, des crédits et de l'or in-game aux joueurs se connectant avant le 5 juin sur mobiles.