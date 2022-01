Forza Horizon 5 : 15 millions de joueurs en deux mois !

Hier, cela faisait déjà deux mois que Forza Horizon 5 sortait sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu de course de Playground Games a fait exploser les compteurs, attirant plus de 4,5 millions de joueurs à son lancement, un record pour un titre développé par un Xbox Game Studio. Et une dizaine de jours plus tard, ils étaient 10 millions, un lancement record pour un jeu Xbox.

Bien évidemment, le titre a continué de séduire les curieux, il faut dire que des Xbox Series X|S se trouvaient sous les sapins de Noël, et nous apprenons aujourd'hui que Forza Horizon 5 compte désormais 15 millions de joueurs. Une information partagée par MauroNL, analyste vidéoludique, qui s'est simplement rendu dans le Hall of Fame afin de comparer sa progression avec les autres joueurs, dévoilant ce chiffre impressionnant.

Pour rappel, Forza Horizon 5 est inclus depuis sa sortie dans les Xbox Game Pass et PC Game Pass, de quoi faire grimper les chiffres plus facilement qu'avec des ventes traditionnelles, mais il est clair que le jeu de course de Playground Games attire de très nombreux joueurs, et cela n'est sans doute pas prêt de s'arrêter. Vous pouvez vous abonner au PC Game Pass contre 27,99 € pour trois mois.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection