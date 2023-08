FromSoftware : la compositrice Yuka Kitamura quitte le studio

Lorsque le nom de FromSoftware est évoqué, certains joueurs pensent immédiatement au gameplay exigeant, aux énormes boss et aux défis à surmonter, tandis que d'autres préfèrent les atmosphères visuelles et sonores des environnements, avec des bandes originales toujours soignées.

Eh bien, une page se tourne aujourd'hui pour eux, car la compositrice Yuka Kitamura vient d'annoncer son départ de FromSoftware. Elle avait rejoint le studio japonais en 2011 pour composer des pistes d'Armored Core: Verdict Day et Dark Souls II, puis a travaillé sur les bandes originales de Bloodborne, Dark Souls III, Déraciné, Sekiro: Shadows Die Twice et plus récemment Elden Ring, composant notamment le thème Malenia, Blade of Miquella, entendu en boucle par tous les joueurs du jeu de rôle et d'action en monde en ouvert.

Pour l'occasion, Yuka Kitamura lance son propre site Internet dans lequel elle explique toujours vouloir composer de la musique, mais en indépendante. Et après avoir composé des titres pour des jeux de dark fantasy avec des orchestres, elle aimerait également s'essayer à la musique folklorique et aux sonorités plus calmes. Rien ne dit qu'elle recomposera pour des jeux vidéo ni même si elle a travaillé sur l'extension L'ombre de l'Arbre-monde