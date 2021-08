GC2021 : Age of Empires IV, un trailer pour Moscou et l'Empire romain, et des cours d'Histoire avec des vidéos secrètes (Leçon N°1 : le trébuchet)

Nous connaissons la date de sortie d'Age of Empires IV depuis son passage au Xbox & Bethesda Games Showcase de l'E3 2021. Il fait maintenant un détour par la gamescom 2021 et le Xbox Stream pour nous parler d'une fonctionnalité qui va occuper, divertir et instruire les joueurs.

Le jeu nous donnera l'occasion de débloquer pas moins de 28 vidéos en complétant des objectifs in-game. La série Hands on History aura pour vocation de nous en apprendre plus sur les époques et les batailles contées dans le jeu de World's Edge et Relic Entertainment. En exemple, une séquence sur la genèse et l'utilisation du trébuchet a ainsi été montrée.

Durant l’évènement Xbox de la gamescom 2021, l’équipe en charge d’Age of Empires a dévoilé Hands on History, un nouvel élément dédié à la narration d’Age of Empires IV. Il s’agit d’une série de 28 vidéos à débloquer filmées sur place en compagnie d’experts, à divers endroits du monde. Celles-ci vous permettront de mieux comprendre comment les gens vivaient, se battaient et dirigeaient dans le passé. Age of Empires IV donnera vie à l’Histoire comme jamais et Hands on History vous contera plus d’histoires à mesure que vous construirez, que vous vous battrez et que vous progresserez ! Vous avez pu avoir un aperçu de l’une des vidéos aujourd’hui, qui met en avant l’arme médiévale aimée de tous : le trébuchet ! La vidéo a été tournée au château de Warwick en Angleterre, avec l’ingénieur mécanicien Dr Shini Somara, on peut y voir un véritable trébuchet en action et comprendre le fonctionnement de celui-ci.

La date de sortie d'Age of Empires IV, c'est toujours pour le 28 octobre sur PC. D'ici là, vous pouvez vous offrir les Definitive Edition de la trilogie originale pour 19,99 € l'unité.

Mise à jour : la gamescom Opening Night Live nous a permis de découvrir une bande-annonce pour la civilisation de l'Empire romain et la campagne La Montée de Moscou.

