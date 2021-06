Age of Empires IV : les dernières civilisations et campagnes officialisées, le point sur toutes celles annoncées pour le lancement

World's Edge nous a promis 8 civilisations et 4 campagnes au lancement d'Age of Empires IV. Nous en connaissions davantage depuis l'E3 2021 et la révélation de la présence de l'armée française et du scénario de la Guerre de Cent Ans, mais voilà qu'Adam Isgreen et Emma Bridle ont lâché les derniers morceaux qu'il nous manquait lors du Xbox Games Showcase Extended.

Les derniers noms ont en effet été donnés, sans images pour le moment, mais avec la promesse d'en dire plus dans les mois qui viennent. Les 2 dernières civilisations seront donc l'Empire Romain et les Russes, tandis que les ultimes campagnes s'appellent La Montée de Moscou et L'Empire Mongol. Du coup, un petit point sur tout ce qui a été confirmé pour le lancement s'impose.

Civilisations Anglais

Mongols

Chinois

Sultanat de Delhi

Dynastie Abbasside

Français

Empire romain

Russes Campagnes Campagne des Normands

Guerre de Cent Ans

La Montée de Moscou

L'Empire mongol

Vu le concept et la popularité du jeu, il y aura forcément des mises à jour ou des extensions pour en ajouter d'autres après la sortie. La date de lancement d'Age of Empires IV vient pour mémoire d'être fixée au 28 octobre 2021, et vous pouvez précommander votre exemplaire sur le Windows Store ou Steam. Age of Empires II: Definitive Edition est sinon disponible pour 9,99 € sur Amazon.fr.