GC2021 : Stray Blade, un Action-RPG dynamique dans un monde d'heroic-fantasy confirmé sur PC, PS5, Xbox Series X et S

Les Berlinois de Point Blank Games avaient déjà révélé Stray Blade à la gamescom 2019. Il a cependant fait parler de lui dans le cadre de l'édition de cette année, et plus particulièrement lors du Xbox Stream, avec beaucoup plus de carrure et un éditeur de renom en la personne de 505 Games.

L'Action-RPG dans un monde fantastique au gameplay nerveux a eu droit à un court trailer pour nous montrer son visage actuel, et ses combats aux côtés de notre compagnon Boji. Surtout, il a précisé qu'il verrait le jour en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, a une date précise encore inconnue.

Combattez dans cet Action-RPG tout en explorant les ruines anciennes d'une civilisation mystérieuse. Selon les légendes, la vallée perdue d'Acréa est sauvage, mais puissante. Vous avez trouvé cette contrée, mais perdu la vie. Après quelque temps, vous ressuscitez miraculeusement. Le prix à payer : vous êtes lié à cette terre. Aux côtés de votre fidèle compagnon Boji, partez à la conquête de votre liberté et de l'équilibre perdu de ce lieu ravagé par la guerre. Explorez les immenses salles du trône des dieux-rois géants et les cités oubliées. En dévoilant leurs secrets, affrontez des ennemis redoutables. Préparez-vous à explorer un monde influencé par vos découvertes et les forces à l'œuvre ! Embarquez pour une aventure inoubliable. L'histoire oubliée

Partez pour un voyage inoubliable et découvrez l'histoire d'Acréa et son héritage. Découvrez l'histoire qui a fait de cette vallée paisible un lieu hanté par la guerre et la mort. Utilisez ces connaissances pour détruire les reliques du passé et restaurer la paix dans la vallée.

Un monde en évolution

Le changement fait partie intégrante de votre voyage, chaque victoire a des conséquences sur le monde. Le temps s'écoule même si vous mourez. Retournez sur les lieux de vos victoires et soyez témoin du changement que vous avez apporté. Mais attention ! Vos actions mèneront à de plus grands défis.

Combat contrôlés

Le système de combat hyper-réactif permet plus de rapidité et de précision afin de contrôler le déroulement de la bataille. Entre anticipation stratégique des attaques de l'ennemi et réactions millimétrées en croisant le fer, le meilleur du combat au corps-à-corps.

Combats de boss épiques

Rencontrez les dieux-rois qui ont causé la perte du pays. Mettez fin à leur héritage et libérez le pays des ombres de l'ancienne ère. Collectez leurs pouvoirs pour dévoiler les mystères d'Acréa. De nouvelles régions attendent d'être débloquées.

Progression

L'aventurier et Boji ont des arbres de compétences propres. L'aventurier gagne de l'expérience au combat, tandis que celle de Boji, l'artisan, augmente en trouvant des morceaux de connaissance antique.

Explorez la vallée perdue

Le monde haut en couleur d'Acréa s'étend de ruines en friche à des grottes glacées en passant par des canyons tortueux. Avec votre compagnon, explorez les recoins d'un monde en constante évolution regorgeant d'aventures. Chaque découverte cache un trésor. Trouvez des matériaux, recettes, armes et connaissances rares et de beaux paysages.

