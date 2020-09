Gears Tactics : la date de sortie confirmée pour les versions Xbox One, Series X et S

Gears Tactics et son gameplay orienté stratégie ont été pensés pour les PC, adaptés pour son style de jeu tactique. Il a d'ailleurs fait un beau carton sur cette plateforme côté critiques, les fans et les spécialistes ayant apprécié cette nouvelle approche de la série de TPS bourrins. The Coalition et Splash Damage n'avaient jamais caché leur envie de porter le titre sur consoles, et avaient même confirmé qu'ils prévoyaient une version next-gen optimisée.

And in even bigger news...#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK — Gears of War (@GearsofWar) September 9, 2020

Bonne nouvelle : à l'occasion de la confirmation de la date de sortie des Xbox Series X et S, Gears Tactics a aussi dévoilé quel jour il serait lancé sur consoles. Vous l'aurez deviné tout seul, le jeu sera disponible sur Xbox One, Series X et S le 10 novembre 2020. Il sera donc l'un des titres de lancement de la next-gen, au même titre que le tout juste avancé Assassin's Creed Valhalla. En tant que production Xbox Game Studios, il sera bien évidemment intégré au Xbox Game Pass et compatible Smart Delivery.



La nouvelle a été confirmée par un simple tweet sans précision ni visuel, nous ne savons donc pas encore si ce portage aura des spécificités sur le plan technique ou du gameplay. En attendant, la version Windows 10 est toujours disponible pour 69,99 € chez Amazon.

Lire aussi : TEST de Gears Tactics : les Gears savent aussi réfléchir, ils font même ça très bien