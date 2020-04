Gears Tactics : une dernière bande-annonce fun et instructive avant la sortie

The Coalition et Splash Damage vont amener la licence Gears of War dans une direction inédite avec Gears Tactics, un épisode avec de la stratégie au tour par tour. Et si vous vous demandez ce que c'est, la bande-annonce de lancement résume parfaitement ses promesses.

La vidéo des plus amusantes fait interagir le texte à l'écran avec les personnages du jeu, pour nous expliquer que nous incarnerons le Sergent Diaz, chargé de recruter la meilleure équipe pour se défaire de Hukkon. Ce chef locuste est un créateur de monstres, qui n'hésitera pas à déverser ses progénitures petites et grandes sur nos soldats. Nous aurons ici le loisir de recruter et former des survivants, en leur attribuant l'une des cinq classes de l'expérience et les développant avec plus de 150 compétences différentes.

Le gameplay sera tactique, logique, mais conservera la violence et la brutalité de la saga principale, avec notamment des exécutions permettant de regagner un tour d'action. Gears Tactics va casser nos habitudes, et nous saurons si le pari est réussi à sa sortie du 28 avril 2020 sur PC, maintenue malgré la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : PREVIEW de Gears Tactics : toute la tactique que nous aimons