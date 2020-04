Gears Tactics est gold, pas de retard pour la sortie de l'exclusivité PC

Le confinement et la distanciation sociale ont déjà eu raison des deux grosses exclusivités PS4 à venir le mois prochain, et il n'est pas dit que ça s'arrête là pour les AAA. Un titre à venir ce mois-ci sur PC va néanmoins réussir à tenir son planning.

The Coalition a profité de l'Inside Xbox pour annoncer que Gears Tactics était gold, et qu'il maintenait sa date de sortie du 28 avril 2020. Son développement est terminé, et il sera à l'heure en téléchargement. Il ne se souciait après tout pas de problèmes logistiques liés à son expédition, car aucune édition physique n'est à priori prévue. Pour fêter ça, un logo spécial de la saga aux couleurs de Gabe Diaz a été imaginé et apposé sur une nouvelle série limitée de vêtements à retrouver à cette adresse.

Tyler Bielman, directeur du design, a sinon évoqué en vidéo les cinq gros points qui font du jeu un immanquable pour les fans de la série. De sa conception en tant qu'exclusivité PC aux héros personnalisables sans microtransactions, il y a effectivement de quoi être attiré, et de se renseigner en profitant de cinématiques et de gameplay.



