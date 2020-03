Gears Tactics : les configurations minimale, recommandée, idéale et portable en détail

Xbox Game Studios aura mis du temps à le concrétiser, mais Gears Tactics va bel et bien débarquer sur PC via Windows 10 et Steam le mois prochain. Le jeu signé The Coalition et Splash Damage revisitera la série de TPS bourrins avec une sauce stratégique inédite, en nous faisant suivre l'unité de Gabe Diaz, douze ans avec Gears of War.

La date de sortie du 28 avril 2020 approche à grands pas, alors il est temps de s'y préparer, et surtout de voir si nos machines seront capables de faire tourner la bête. C'est pourquoi les développeurs viennent de dévoiler les configurations minimale, recommandée, idéale et celle pour les ordinateurs portables. Comme ça, vous savez dans quelles conditions vous pourrez jouer à Gears Tactics.

Minimale Recommandée Idéale Recommandée Portable Système d'exploitation Windows 64-bit Processeur Intel Core i3 6100 ou AMD FX-6000 Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 3 Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 7 Intel Core i7 1065G7 Carte graphique AMD Radeon R7 260X ou NVIDIA GeForce GTX 750 Ti AMD Radeon RX 570 ou NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon VII ou NVIDIA GeForce RTX 2080 Carte Intel Iris Plus Mémoire vidéo 2 Go 4 Go 8 Go N.C. Mémoire vive 8 Go 16 Go DirectX DirectX 12 niveau 11 Espace de stockage libre 45 Go 45 Go + SSD Carte son Compatible Direct X

Lire aussi : PREVIEW de Gears Tactics : toute la tactique que nous aimons