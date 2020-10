Gears Tactics est gold sur Xbox One et Xbox Series X et S, des Succès confirmés pour le nouveau contenu

Nom du succès Description Points

Number 5 is alive! Terminez une mission avec Jack (uniquement dans le mode Jacked). 10

Jack and the Beanstalk Battez le Brumak du chapitre 6 de l’Acte 1 sans que Jack ne subisse de dégâts (uniquement dans le mode Jacked). 40

All For One! Utilisez la capacité Wingman trois fois ou plus sur un seul allié (uniquement dans le mode Jacked). 10

One For All! Faîtes en sorte que vos 4 membres profitent du bonus Jacked simultanément (uniquement dans le mode Jacked). 10

You can’t see me! Récoltez des ressources grâce à Jack en camouflage sans qu’aucun autre allié ne soit sur le point de ravitaillement (uniquement dans le mode Jacked). 20

For he is truly his brother’s keeper… Utilisez Jack pour sauver deux soldats de pods de torture lors d’une mission de sauvetage (uniquement dans le mode Jacked). 30

I’ve done the whole mind control thing… Utilisez Jack pour pirater chaque type d’ennemi non-boss au moins une fois (uniquement dans le mode Jacked). 50

Zed’s dead, baby. Tuez au moins un ennemi déviant de chaque type (uniquement dans le mode Jacked). 40

Untouchable Terminez une mission en difficulté vétéran sans prendre un seul point de dégât (uniquement dans le mode Jacked). 40

Suit Up! Équipez au moins une arme de tous les mods Suprêmes (uniquement dans le mode Jacked). 50