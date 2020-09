Gears Tactics : bande-annonce de gameplay et contenu rajoutés pour les versions Xbox One, Series X et S

C'est en avril dernier que sortait sur PC Gears Tactics, un jeu tactique bien différent des TPS de la franchise, et toujours développé par The Coalition et Splash Damage. Malgré le changement de recette, la qualité était au rendez-vous, de nombreux joueurs attendent donc de découvrir ce jeu sur consoles.

Microsoft a annoncé la semaine dernière que Gears Tactics sortirait en même temps que ses Xbox Series X et S, et il publie aujourd'hui une bande-annonce tout en faisant le point sur quelques fonctionnalités. Ainsi, Gears Tactics sera optimisé pour Xbox Series X avec un affichage en 4K Ultra HD et à 60 fps, le Smart Delivery sera évidemment là pour profiter du jeu qu'importe la console, et il est même déjà possible de le précommander ou de le préinstaller via le Xbox Game Pass. Cette version pour consoles inclura une mise à jour rajoutant du contenu et des améliorations, qui seront également disponible sur PC via un patch gratuit, qui arrivera à la même date.

Jack rejoint le combat – Le robot préféré des fans de Gears of War, Jack, rejoindra Gabe et les héros de Gears Tactics en tant que personnage jouable. Dans Gears Tactics, Jack change la dynamique des affrontements grâce à plus de 20 capacités permettant entre autres choses de renforcer les autres membres de l’équipe ou de pirater les unités ennemies pour en prendre possession.

– Le robot préféré des fans de Gears of War, Jack, rejoindra Gabe et les héros de Gears Tactics en tant que personnage jouable. Dans Gears Tactics, Jack change la dynamique des affrontements grâce à plus de 20 capacités permettant entre autres choses de renforcer les autres membres de l’équipe ou de pirater les unités ennemies pour en prendre possession. De nouveaux ennemis redoutables – Les ennemis déviants arrivent pour la première fois dans Gears Tactics et ajoutent un défi supplémentaire lors des combats avec des capacités spéciales qui mettront vos stratégies à l’épreuve.

– Les ennemis déviants arrivent pour la première fois dans Gears Tactics et ajoutent un défi supplémentaire lors des combats avec des capacités spéciales qui mettront vos stratégies à l’épreuve. Nouvel équipement Suprême – Cet équipement puissant vous permettra d’affronter la campagne, ses boss immenses et les nouveaux ennemis déviants comme il se doit.

– Cet équipement puissant vous permettra d’affronter la campagne, ses boss immenses et les nouveaux ennemis déviants comme il se doit. Amélioration du jeu à la manette – L’expérience sera optimisée pour les manettes Xbox, sur console comme sur PC.

La date de sortie de Gears Tactics est fixée au 10 novembre 2020 sur Xbox One et Xbox Series X et S, vous pouvez retrouver trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass à 29,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Gears Tactics : les Gears savent aussi réfléchir, ils font même ça très bien