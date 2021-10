Splash Damage (Gears Tactics, Brink) développe un « nouveau jeu dans un univers de science-fiction original »

Même s'il a plutôt passé ces dernières années à aider les Xbox Game Studios sur des projets de la trempe de Halo: The Masterchief Collection, Gears 5 et Gears Tactics, Splash Damage a aussi sorti Dirty Bomb, un FPS multijoueur méconnu, mais apprécié, et l'exclusivité Stadia Outcasters. Le studio basé à Londres est d'ailleurs un spécialiste des jeux de tir en ligne, lui à qui nous devons également Brink, le titre édité par Bethesda qui mélangeait expérience solo et missions à plusieurs.



Et maintenant, c'est quoi la suite ? Splash Damage a plusieurs productions sur le feu, mais l'une d'entre elles sera « un tout nouveau jeu, situé dans un univers de science-fiction original ». La nouvelle a été donnée par les développeurs eux-mêmes sur leur site officiel afin de lancer une campagne de recrutement. L'annonce est accompagnée d'un concept art mystique montrant un explorateur spatial entouré de drôles d'astres, de quoi nous donner envie d'en voir davantage, même si l'illustration n'est pas obligatoirement liée au projet en question.

2021 est la 20e année de création de jeux de Splash Damage et bien que nous ayons adoré passer les dernières semaines à regarder en arrière, vous mourez probablement d'envie de savoir sur quoi nous travaillons en ce moment… Nous sommes ravis d'annoncer que l'un de nos projets en cours est un tout nouveau jeu, situé dans un univers de science-fiction original. Nous avons adoré travailler avec des licences établies comme Wolfenstein, Gears of War et Halo au cours de nos 20 ans d'histoire, mais nous sommes impatients de créer un autre monde à nous comme Brink, Outcasters et Dirty Bomb. Mais pourquoi annonçons-nous cela sans donner titre ? Eh bien, c'est une opportunité unique de nous rejoindre, d'avoir un impact majeur sur notre prochaine franchise et de contribuer à façonner l'avenir du studio.

Pour découvrir le travail de Splash Damage, vous pouvez vous procurer Gears Tactics à partir de 29,49 € sur Amazon.fr.