Gears Tactics : les notes de la presse anglophone

Bien connue pour être une saga de jeux de tir à la troisième personne violente, sanglante et bourrine, la franchise Gears of War se diversifie petit à petit, et Microsoft va très prochainement lancer Gears Tactics, un spin-off développé par Splash Damage et qui était à l'origine un jeu de plateau.

En attendant le lancement du titre dans quelques jours, la presse spécialisée anglophone livre déjà son verdict, et il est clair que Gears Tactics a séduit les testeurs. Respect de la licence, gameplay tactique profond tout en restant accessible, campagne intéressante, le titre est souvent comparé à XCOM, ce qui est loin d'être une mauvaise chose.

La date de sortie de Gears Tactics est fixée au 28 avril 2020 sur PC, et il arrivera par la suite sur Xbox One.