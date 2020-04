Gears Tactics : à l'origine, ce devait être un jeu de plateau

Lors de l'E3 2018, Microsoft a dévoilé ses plans pour le futur de la franchise Gears of War, renommée Gears pour l'occasion, avec un cinquième opus sorti l'année dernière, Gears POP! également disponible sur mobiles, mais aussi Gears Tactics, un titre qui n'est évidemment pas sans rappeler les XCOM, mais dans une ambiance un peu plus bourrine.

Eh bien, comme l'a dévoilé Splash Damage lors d'un entretien avec Polygon, le jeu n'est pas basé sur le projet annulé Gears of War: Tactics, mais bien sur un jeu de plateau qu'il avait conçu en 2017 avec Tyler Bielman de The Coalition. Rapidement, les développeurs ont eu l'idée de transformer ce prototype en jeu vidéo, et sa base sur papier a beaucoup aidé l'équipe pour adapter les règles et mécaniques de jeu, et les essayer en conditions rapidement. Chose amusante, de nombreux jeux vidéo de stratégie ont droit à des versions plateau par la suite, mais l'inverse est beaucoup plus rare.

Pour rappel, la date de sortie de Gears Tactics est fixée au 28 avril 2020 sur PC, et la bande-annonce de lancement est déjà en ligne.

Lire aussi : PREVIEW de Gears Tactics : toute la tactique que nous aimons