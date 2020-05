GeForce NOW : le DLSS 2.0 et de nouveaux jeux ajoutés au service de cloud gaming

La promesse du GeForce NOW dans sa version payante est de nous prêter toute la puissance d'une carte graphique compatible RTX. Les clients attendent de pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités liées, y compris le DLSS 2.0, qui améliore encore la qualité d'image.

Les abonnés Fondateurs, pour qui le numerus clausus a été atteint jusqu'à ce que de nouvelles places soient rajoutées, vont effectivement pouvoir commencer à jouir du DLSS 2.0. La technologie est dès à présent disponible via la version payante de GeForce NOW, pour le moment seulement sur Control, mais des titres comme MechWarrior 5: Mercenaries et Deliver Us The Moon vont suivre. Le catalogue s'agrandit sinon avec vingt nouvelles expériences compatibles cette semaine, pour l'ensemble des clients cette fois.

Amnesia: The Dark Descent

Assassin’s Creed Brotherhood - Uplay

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire - Uplay

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SpellForce - Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

Streets of Rage 4

The Council - Episode 1

The King of Fighters XIII

Trainz: A New Era

YLands

Si vous avez la connexion suffisante, mais pas le matériel pour faire tourner ces jeux avec de hautes performances, c'est le moment de vous intéresser à GeForce NOW.